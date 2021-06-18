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В России резко выросли цены на морковь и картофель

Сильнее всего выросли цены на овощи, особенно на морковь (10,2 процента) и картофель (7 процентов). Также резко подорожали капуста белокочанная (4,4 процента) и лук репчатый (1,1 процента). Огурцы и помидоры, напротив, стали дешевле на 5,5 и 4,9 процента соответственно.В источнике

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В России резко подорожали овощи

Москва 24вчера в 03:03

В России резко усилился рост цен на картофель, капусту и морковь

РИА Новости17 июня в 12:22
Официальный комментарий
Минсельхоз России
Министерство ожидает сохранения стабильного уровня цен на основные товары вплоть до начала нового сезона, после чего ожидается их дальнейшее снижение
ТАСС17 июня в 13:58

В России цены на морковь увеличились вдвое с начала года

НТВ17 июня в 12:39

В России резко подорожали овощи

URA.Ru17 июня в 12:30

Рост цен на морковь зафиксирован в России

ФАН17 июня в 13:10

Цены на овощи в Волгограде продолжают бить рекорды

Блокнот Волгоград17 июня в 07:15

В Казахстане овощи тоже ощутимо подорожали

Orenday.ru17 июня в 07:10
Интересное

УЕФА отказался проводить в Белоруссии мероприятия под своей эгидой

УЕФА отменил все мероприятия под своей эгидой в Белоруссии, информирует Telegram-канал Фонда спортивной солидарности страны со ссылкой на заместителя генерального секретаря организации Кевина Лямура.
Спорт-Экспрессвчера в 16:10

Челябинский экс-полицейский получил 5 лет колонии за изнасилование коллеги

Чебаркульский городской суд в Челябинской области вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции "Чебаркульский" Рифу Биктимирову, который обвинялся в домогательствах к сотрудницам отдела и изнасилованию одной из них.
Интерфаксвчера в 07:19

Известный врач призвал отменить приказ об отказе в лечении невакцинированным пациентам

Руководитель клиники травматологии, ортопедии и спинальной хирургии в Ильинской больнице, врач-травматолог Андрей Волна назвал приказ Депздрава Москвы об отказе в плановом лечении невакцинированным пациентам дискриминационным и грубым нарушением российских законов.
Znak.comвчера в 14:08

«Подонки»: почётный президент РФС ответил оскорблявшим Путина украинцам

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поведение украинских болельщиков, исполнявших оскорбительные песни в адрес президента РФ Владимира Путина, передаёт Sport24.
News.ru17 июня в 10:34

Седьмой российский регион ввел обязательную вакцинацию для ряда граждан

В Тверской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан, говорится в официальной группе правительства региона в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости19:11