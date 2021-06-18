Сильнее всего выросли цены на овощи, особенно на морковь (10,2 процента) и картофель (7 процентов). Также резко подорожали капуста белокочанная (4,4 процента) и лук репчатый (1,1 процента). Огурцы и помидоры, напротив, стали дешевле на 5,5 и 4,9 процента соответственно.

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