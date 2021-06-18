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Экономика

В России резко выросли цены на морковь и картофель

Сильнее всего выросли цены на овощи, особенно на морковь (10,2 процента) и картофель (7 процентов). Также резко подорожали капуста белокочанная (4,4 процента) и лук репчатый (1,1 процента). Огурцы и помидоры, напротив, стали дешевле на 5,5 и 4,9 процента соответственно.В источнике

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В России резко подорожали овощи

Москва 24вчера в 03:03

Рост цен на морковь зафиксирован в России

ФАН17 июня в 13:10
Официальный комментарий
Минсельхоз России
Министерство ожидает сохранения стабильного уровня цен на основные товары вплоть до начала нового сезона, после чего ожидается их дальнейшее снижение
ТАСС17 июня в 13:58

В России резко подорожали овощи

URA.Ru17 июня в 12:30

В России цены на морковь увеличились вдвое с начала года

НТВ17 июня в 12:39

В России резко усилился рост цен на картофель, капусту и морковь

РИА Новости17 июня в 12:22

Цены на овощи в Волгограде продолжают бить рекорды

Блокнот Волгоград17 июня в 07:15

В Казахстане овощи тоже ощутимо подорожали

Orenday.ru17 июня в 07:10
Интересное

Водоснабжение в Севастополе будет прекращено на ночь из-за последствий ливня

Водоснабжение в Севастополе в ночь на субботу будет прекращено на несколько часов из-за загрязнения воды в водохранилище после сильных ливней, прошедших на Крымском полуострове, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городского правительства.
ТАССвчера в 14:59