В России резко выросли цены на морковь и картофель
Сильнее всего выросли цены на овощи, особенно на морковь (10,2 процента) и картофель (7 процентов). Также резко подорожали капуста белокочанная (4,4 процента) и лук репчатый (1,1 процента). Огурцы и помидоры, напротив, стали дешевле на 5,5 и 4,9 процента соответственно.В источнике
Официальный комментарийМинсельхоз России
Министерство ожидает сохранения стабильного уровня цен на основные товары вплоть до начала нового сезона, после чего ожидается их дальнейшее снижениеТАСС17 июня в 13:58