В России с 1 апреля 2021 года у должников по ипотеке смогут отбирать единственное жилье
Станислав Данилов, партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper, сообщил, что именно 1 апреля станет началом взыскания ипотечных квартир, даже в тех случаях, когда данная недвижимость является единственным жильем.В источнике
С чего всё началось
Должники с 1 апреля могут лишиться единственного жилья, рассказал юрист
C 1 апреля перестает действовать рекомендация Центробанка не взыскивать у должников заложенные квартиры, если это их единственное жилье.
РИА Новостивчера в 20:00