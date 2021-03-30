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Evo-rus.com

В России с 1 апреля 2021 года у должников по ипотеке смогут отбирать единственное жилье

Станислав Данилов, партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper, сообщил, что именно 1 апреля станет началом взыскания ипотечных квартир, даже в тех случаях, когда данная недвижимость является единственным жильем.В источнике
С чего всё началось

Должники с 1 апреля могут лишиться единственного жилья, рассказал юрист

C 1 апреля перестает действовать рекомендация Центробанка не взыскивать у должников заложенные квартиры, если это их единственное жилье.
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