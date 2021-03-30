В NASA начата подготовка к первому полёту вертолёта на Марсе

Специалисты аэрокосмического агентства NASA готовятся запустить на Марсе винтокрыльный летательный аппарат, о чем сообщает ИА РЕГНУМ. naked-science.ru Сообщается, что аппарат Ingenuity уже был доставлен на красную планету, планируется совершить несколько его запусков, чтобы оценить возможность подобных аппаратов работать в атмосфере Марса, которая является гораздо более разряженной, чем земная.