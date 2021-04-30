Замглавы Минфина Алексей Сазанов уточнял, что несмотря на то, что официально законопроект будет утвержден позднее этой даты, механизм станет распространяться на правоотношения именно с 1 мая. В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом.

С чего всё началось В России с 1 мая начнет работать измененный демпфер на топливо Скорректированный демпфирующий механизм на топливо начнет работать в России с 1 мая. Он позволит улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции. ТАСС 17:10