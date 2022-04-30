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В России с 1 мая поднимут часть пенсий, введут новое пособие и изменят ставку по ипотеке

С 1 мая в России введут новое пособие на детей от 8 до 17 лет, снизят ставки по льготной ипотеке и расширят возможности «отцовского капитала».
URA.Ru
В России с 1 мая вступили в силу несколько нововведений: начался прием заявлений на выплаты на детей, расширились основания для получения маткапитала отцами, а также проиндексировали пенсии некоторым категориям граждан.
РИА Новости
2. Ставки по льготной ипотеке снизятся с 12 до 9 процентов В конце апреля замглавы Минстроя России Никита Стасишин анонсировал снижение с начала мая ставки льготной ипотеки на новостройки.
Lenta.ru
Закон также прописывает, что в случае смерти отца-одиночки, который воспитывает двух и более детей, права на материнский капитал перейдут к детям в равных долях.
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