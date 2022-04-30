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В России с 1 мая поднимут часть пенсий, введут новое пособие и изменят ставку по ипотеке

Прибавка к пенсии, сниженная ставка по ипотеке, расширенный лимит переводов — май готовит немало нового.
РИА Новости
Отмечается, что с мая малообеспеченные семьи с детьми от восьми до 17 лет смогут подать заявление в Пенсионный фонд РФ на выплаты.
Известия
Размер пособия составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка в зависимости от дохода семьи.
РБК
С 1 мая должны измениться условия для льготной ипотеки на новостройки — снижение ставки с 12 до 9% годовых.
РБК

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В РФ снизят ипотечные ставки и введут новое пособие. Что изменится в стране с мая
URA.Ru18:05
По десять и больше: кто с 1 мая получит новые выплаты
РИА Новости01:00
С 1 мая в России появятся новые льготы и низкая ставка по ипотеке
News.ru20:02
В России с 1 мая вводятся новые выплаты на детей и меняется ставка по льготной ипотеке
Российская газета03:35
В России с 1 мая поднимут часть пенсий, введут новое пособие и изменят ставку по ипотеке
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В России снизят ставку по льготной ипотеке, введут пособие для детей и отцовский капитал
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В России с 1 мая поднимут часть пенсий, введут новое пособие и изменят ставку по ипотеке
Lenta.ruвчера в 16:13

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