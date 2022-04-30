Lenta.ruВ России с 1 мая поднимут часть пенсий, введут новое пособие и изменят ставку по ипотекеПрибавка к пенсии, сниженная ставка по ипотеке, расширенный лимит переводов — май готовит немало нового.РИА НовостиОтмечается, что с мая малообеспеченные семьи с детьми от восьми до 17 лет смогут подать заявление в Пенсионный фонд РФ на выплаты.ИзвестияРазмер пособия составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка в зависимости от дохода семьи.РБКС 1 мая должны измениться условия для льготной ипотеки на новостройки — снижение ставки с 12 до 9% годовых.РБКЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейГазета.RuИА Красная ВеснаПараграфистАктуальные НовостиOm1.ruНовый компаньонВечерняя МоскваLife.ruБанки СегодняREGNUMВЕСТИ: ПриморьеRTVIZAB.RUРБКПодробнее о событииВ РФ снизят ипотечные ставки и введут новое пособие. Что изменится в стране с маяURA.Ru18:05По десять и больше: кто с 1 мая получит новые выплатыРИА Новости01:00С 1 мая в России появятся новые льготы и низкая ставка по ипотекеNews.ru20:02В России с 1 мая вводятся новые выплаты на детей и меняется ставка по льготной ипотекеРоссийская газета03:35В России с 1 мая поднимут часть пенсий, введут новое пособие и изменят ставку по ипотекеИзвестия17:45В России снизят ставку по льготной ипотеке, введут пособие для детей и отцовский капиталРБК17:00В России с 1 мая поднимут часть пенсий, введут новое пособие и изменят ставку по ипотекеLenta.ruвчера в 16:13Показать ещёОценить816Поделиться