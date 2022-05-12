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В России средняя стоимость вторичного жилья снизилась на 0,5 процента впервые с 2019 года

Впервые с допандемийного 2019 года в апреле 2022 года по сравнению с мартом средняя стоимость продажи вторичного жилья снизилась на 0,5 процента и составила 79,6 тысячи рублей за «квадрат».
Lenta.ru
Последние годы в стране был ажиотажный спрос на жилье: льготная ипотека на новостройки опосредованно повлияла и на вторичный рынок, напомнил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Известия
В свою очередь директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-tet Юлия Дымова сообщила изданию, что в Москве фиксируется спрос на низкобюджетные объекты и значительная часть сделок проходит в сегменте до 7 млн рублей.
Говорит Москва
Спрос на вторичную недвижимость за последний месяц рухнул на 55–60%, а объем предложения, напротив, увеличился на 11%, сообщил Ильдар Хусаинов.
Известия

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В России впервые с 2019 года зафиксировано падение цен на вторичное жильё
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