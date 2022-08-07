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В России стали дорожать квартиры в аренду

За месяц в России подорожала долгосрочная аренда квартир, пишет "Коммерсантъ
", ссылаясь на исследование "ЦИАН.Аналитики".
Газета.Ru
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 18 ключевых для российского рынка локациях (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в августе составила 20,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 31,2 тыс. руб.
Коммерсантъ
Начавшееся оживление будет способствовать увеличению стоимости аренды в ближайшие два месяца, но конкретная динамика сильно зависит от накопленного объема предложения.
Коммерсантъ
Однако, несмотря на увеличение спроса и общее оживление рынка, собственники жилья ведут себя сдержанно на фоне высокой конкуренции.
Lenta.ru

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В России подорожала долгосрочная аренда квартир
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