Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 18 ключевых для российского рынка локациях (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в августе составила 20,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 31,2 тыс. руб.
Натали Точчи, бывший советник верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, 5 августа в журнале Foreign Affairs заявила о возможности раскола в Евросоюзе из-за событий вокруг Украины.
«На сегодняшний день общий объём оказанной помощи составляет около $11 млрд, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», — отмечается в тексте.
Генеральная прокуратура России установила, что члены украинского националистического полка "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией) использовали запрещенные средства и методы ведения войны.