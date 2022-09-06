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В России участились жалобы покупателей ОСАГО на навязываемое дополнительное страхование

К концу лета случаи жалоб автомобилистов на навязываемое при оформлении ОСАГО дополнительное страхование увеличился в несколько раз.
Общественная служба новостей
Судя по отзывам, клиентам навязывают каско, страхование жизни, недвижимости и т. д., иногда дополнительная страховка прибавляет до 50% к цене полиса ОСАГО.
Коммерсантъ
Эксперты отмечают, что практика могла стать популярной на фоне падения сборов премий в этом сегменте.
Коммерсантъ
Директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов указывает, что с апреля 2021 по март 2022 года в нескольких регионах выплаты (без учета расходов на ведение дела) превзошли собранные премии.
Коммерсантъ

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В России участились жалобы покупателей ОСАГО на навязываемое дополнительное страхование
Общественная служба новостей15:15
Покупатели ОСАГО жалуются на дополнительные услуги страхования
В Татарстане15:14
Покупатели ОСАГО жалуются на дополнительное страхование
Коммерсантъ14:00
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