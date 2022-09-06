Директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов указывает, что с апреля 2021 по март 2022 года в нескольких регионах выплаты (без учета расходов на ведение дела) превзошли собранные премии.
Кроссовер X-Trail стал второй моделью Nissan (первой был Qashqai – прим.), оснащенной «последовательным» гибридом e-Power, в котором та же 1,5-литровая «турботройка» выступает генератором и заряжает тяговую батарею, а электроника приводит в движение колеса.
Инсайдер и редактор зарубежного портала VGC, опубликовал в Твиттере несколько скриншотов с ранней версии ремейка Silent Hill 2. Изображения в плохом качестве, но это никак не мешает разглядеть некоторые детали.