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В России упал спрос на айтишников

С начала года число вакансий в ИТ снизилось на 25%, со 114, 6 тыс. в январе до 85,2 тыс. в августе, свидетельствует статистика HeadHunter, с которой ознакомился РБК.
РБК
Еще до нынешнего кризиса на рынке наблюдался острый дефицит ИТ-специалистов: в начале 2021 года представители Минцифры говорили, что дефицит квалифицированных ИТ-кадров в России составляет от 500 тыс. до 1 млн человек в год.
РБК
Динамика спроса на ИТ-специалистов связана с переконфигурацией ИТ-рынка России и носит временный характер, сказал РБК представитель пресс-службы Минцифры.
РБК
Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина утверждает, что рост резюме связан с увеличением числа кандидатов на младшие позиции после прохождения популярных онлайн-курсов.
Коммерсантъ

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РБК: в России снизился спрос на IT-специалистов
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