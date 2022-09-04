Еще до нынешнего кризиса на рынке наблюдался острый дефицит ИТ-специалистов: в начале 2021 года представители Минцифры говорили, что дефицит квалифицированных ИТ-кадров в России составляет от 500 тыс. до 1 млн человек в год.