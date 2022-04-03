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В России в два раза упали продажи смартфонов

Продажи смартфонов в России сократились в два раза, сообщили «Известиям» в компании-партнере нескольких производителей электроники.
Известия
Если за неделю с 14 по 20 февраля было продано 744 тыс. аппаратов, то с 7 по 13 марта — всего около 380 тыс.
Известия
По предварительной оценке, количество проданных смартфонов в России в марте снизилось на 18% по сравнению с тем же периодом 2021 года, рассказали «Известиям» в МТС.
Известия
Двукратное падение продаж в марте ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объясняет ажиотажным спросом на электронику в феврале.
Финмаркет

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В России в два раза упали продажи смартфонов
BFM.ru09:59
Безтелефонный разговор: продажи смартфонов в России сократились вдвое
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