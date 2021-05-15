В России возник дефицит древесины для строительства домов
Рост интереса к деревянному домостроению На стоимости пиломатериалов сказывается "беспрецедентный спрос на деревянные дома в России", пояснили в Минпромторге.В источнике
С чего всё началось
В России возник дефицит древесины для строительства домов
Минпромторг обеспокоен сложившейся ситуацией с ростом цен на пиломатериалы и рассматривает возможность ограничить экспорт этой продукции, сообщили пресс-службе министерства в ответ на запрос РБК.
РБК01:20