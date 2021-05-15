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Экономика

В России возник дефицит древесины для строительства домов

Рост интереса к деревянному домостроению На стоимости пиломатериалов сказывается "беспрецедентный спрос на деревянные дома в России", пояснили в Минпромторге.В источнике
РБК
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ПРАЙМ

С чего всё началось

В России возник дефицит древесины для строительства домов

Минпромторг обеспокоен сложившейся ситуацией с ростом цен на пиломатериалы и рассматривает возможность ограничить экспорт этой продукции, сообщили пресс-службе министерства в ответ на запрос РБК.
РБК01:20

Подробнее о событии

СМИ: В России могут ограничить экспорт пиломатериалов

Российская газета04:11

В России возник дефицит древесины для строительства домов

ПРАЙМ03:26

Стало известно о дефиците древесины для строительства домов в России

Lenta.ru02:50

Минпромторг может ограничить экспорт пиломатериалов

Коммерсантъ02:57

Экспорт древесины для строительства домов могут ограничить в России

ФАН03:09

СМИ: в России возник дефицит древесины для строительства домов

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В России возник дефицит древесины для строительства домов

РБК01:20
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