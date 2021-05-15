ВКС России отбили третью провокацию французских истребителей за 72 часа

В распоряжении информационно-новостного агентства Avia.pro оказались сведения о том, что вслед за провокационными полётами французских истребителей Mirage 2000 10 и 11 мая рядом с границами воздушного пространства Крыма, несколько часов назад последовал очередной эпизод эскалации напряжённости у российских границ.