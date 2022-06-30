Коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не сумел предвидеть тенденции, которые поспособствуют ослаблению его глобального доминирования, заявил российский президент Владимир Путин, выступая в штаб-квартире СВР России по случаю столетия российской разведки.
Если российские военные останутся на текущих позициях, то они «получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря», отметил экс-госсекретарь.
Президент Украины Владимир Зеленский сходит с ума, поскольку требует от западных стран экскалации конфликта, который происходит на территории его страны, вместо того, чтобы приближаться к консенсусу с Россией по спорным вопросам.