В России вырастут цены на сигареты
В России с 1 июля вырастут цены на табачные изделия: минимальная цена составит 107,78 руб. Об этом пишет rg.ru. Кроме того, из магазинов исчезнут сигары, курительный табак и табак для кальяна.В источнике
С чего всё началось
Сигареты продолжат дорожать
Единая минимальная розничная цена рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021 году выросли на 20% (до 2359 рублей за 1 тысячу штук), в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей.
Российская газетавчера в 06:57