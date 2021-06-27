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В России вырастут цены на сигареты

В России с 1 июля вырастут цены на табачные изделия: минимальная цена составит 107,78 руб. Об этом пишет rg.ru. Кроме того, из магазинов исчезнут сигары, курительный табак и табак для кальяна.В источнике

С чего всё началось

Сигареты продолжат дорожать

Единая минимальная розничная цена рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021 году выросли на 20% (до 2359 рублей за 1 тысячу штук), в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей.
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