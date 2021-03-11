Аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) выяснили, что в России доля просроченных потребительских кредитов увеличилась за год до 23,5% против 17,8% на конец января прошлого года.

С чего всё началось Доля просроченных потребительских кредитов выросла за год до 23,5% Доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов в РФ на конец января 2021 года составила 23,5% против 17,8% на конец января 2020 года, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). ТАСС 19:34