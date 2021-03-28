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Газета.Ru

В России зафиксировали рост цен на вторичное жилье

В России продолжается рост стоимости на вторичное жилье. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на ЦИАН. Так, в последние месяцы повышение стоимости было зафиксировано на отметке в 1,3%.В источнике
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С чего всё началось

Вторичная недвижимость продолжает дорожать

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах в марте достигла 88,76 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,3% относительно февраля и на 16,1% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в ЦИАН.
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