В России продолжается рост стоимости на вторичное жилье. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на ЦИАН. Так, в последние месяцы повышение стоимости было зафиксировано на отметке в 1,3%.

С чего всё началось Вторичная недвижимость продолжает дорожать Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах в марте достигла 88,76 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,3% относительно февраля и на 16,1% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в ЦИАН. Коммерсантъ 06:04