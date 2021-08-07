«Спартак» после поражения «Бенфике» постарается реабилитироваться. Прогноз на матч с «Нижним Новгородом»

Только если «до» представлялось, что красно-белые могут поберечь силы и, допустим, удовлетвориться в субботнем матче одним голом, то после 0:2 на «Открытие Банк Арене» в этом нет никакого практического смысла.