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В России зафиксировано падение спроса на пластиковые пакеты

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Аналитики IT-компании «Такском» проанализировали продажи пластиковых пакетов в российских магазинах в период с января 2020 года по июль 2021 года и зафиксировали падение спроса.
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Отмечается, что продажи пакетов стабильно снижаются продолжительное время, при этом был отмечен небольшой всплеск продаж лишь в декабре.
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Как сообщается, продажи одноразовых пакетов в июле текущего года снизились на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Говорит Москва
Специалисты проанализировали свыше 30 млрд кассовых чеков.
Газета.Ru

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Россияне стали реже покупать пластиковые пакеты

News.ru01:42

В России упал спрос на пластиковые пакеты

Газета.Ru00:59

В России зафиксировано падение спроса на пластиковые пакеты

RT на русском00:00

Россияне стали меньше покупать пластиковые пакеты

Общественная служба новостей00:53
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