RT на русскомВ России зафиксировано падение спроса на пластиковые пакетыХорошо ли подобран заголовок?ДаНетАналитики IT-компании «Такском» проанализировали продажи пластиковых пакетов в российских магазинах в период с января 2020 года по июль 2021 года и зафиксировали падение спроса.RT на русскомОтмечается, что продажи пакетов стабильно снижаются продолжительное время, при этом был отмечен небольшой всплеск продаж лишь в декабре.RT на русскомКак сообщается, продажи одноразовых пакетов в июле текущего года снизились на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.Говорит МоскваСпециалисты проанализировали свыше 30 млрд кассовых чеков.Газета.RuЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомОбщественная служба новостейГазета.RuПодробнее о событииРоссияне стали реже покупать пластиковые пакетыNews.ru01:42В России упал спрос на пластиковые пакетыГазета.Ru00:59В России зафиксировано падение спроса на пластиковые пакетыRT на русском00:00Россияне стали меньше покупать пластиковые пакетыОбщественная служба новостей00:53Показать ещёОценить6Поделиться