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В России закрылось 5,2 тыс. фитнес-клубов из-за пандемии в 2021 году

Российская фитнес-индустрия потеряла 5,2 тыс. объектов в 2021 году из-за ситуации с пандемией коронавируса.
ТАСС
Силина уточнила, что к концу 2021 года в фитнес-бизнесе занято 518,4 тыс. сотрудников, в стране продолжают функционировать 7,8 тыс. объектов.
ТАСС
В итоге за 2021 год "отрасль в целом недосчиталась около 25,9 млрд рублей", уточнила собеседница агентства.
ТАСС
Четвертый квартал также заканчивается падением на 9,2 млрд рублей.
Севастополь.ру

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В России в 2021 году закрылись 5,2 тысячи фитнес-клубов
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В России закрылось 5,2 тыс. фитнес-клубов из-за пандемии в 2021 году
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