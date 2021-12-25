ТАССВ России закрылось 5,2 тыс. фитнес-клубов из-за пандемии в 2021 годуРоссийская фитнес-индустрия потеряла 5,2 тыс. объектов в 2021 году из-за ситуации с пандемией коронавируса.ТАСССилина уточнила, что к концу 2021 года в фитнес-бизнесе занято 518,4 тыс. сотрудников, в стране продолжают функционировать 7,8 тыс. объектов.ТАССВ итоге за 2021 год "отрасль в целом недосчиталась около 25,9 млрд рублей", уточнила собеседница агентства.ТАССЧетвертый квартал также заканчивается падением на 9,2 млрд рублей.Севастополь.руЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняФАНZAB.RUНТВREGNUMИА Красная ВеснаVSE42.RUПодробнее о событииВ России в 2021 году закрылись 5,2 тысячи фитнес-клубовOctagon.Media01:27В России закрылось 5,2 тыс. фитнес-клубов из-за пандемии в 2021 годуТАСС23:06Самое цитируемоеВ России закрылось 5,2 тысячи фитнес-клубов из-за пандемии в 2021 годуГоворит Москва03:28Больше пяти тысяч фитнес-центров закрылись в России за последний годФонтанка.Ру03:12В России в 2021 году из-за COVID-19 закрылось 5,2 тыс. фитнес-клубовREGNUM03:08Около 5,2 тысячи фитнес-клубов закрылись в России за 2021 годЭкономика сегодня08:22Из-за пандемии в России за год закрылось более пяти тысяч фитнес-клубовСвободная Пресса23:46Показать ещёОценить50Поделиться