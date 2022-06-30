В указе российского президента Владимира Путина говорится, что доли в уставном капитале нового оператора "Сахалина-2", создаваемого вместо Sakhalin Energy, будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора.
Президент Украины Владимир Зеленский сходит с ума, поскольку требует от западных стран экскалации конфликта, который происходит на территории его страны, вместо того, чтобы приближаться к консенсусу с Россией по спорным вопросам.
Сайт сообщества Maxroll, который славится своими руководствами, объявил о закрытии ветки Diablo Immortal, называя в качестве причин решения «хищническую систему pay-to-win», основанную на азартных играх, а также «бесполезный игровой процесс» и общее разочарование сообщества.