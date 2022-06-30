Будьте в Плюсе

В России заработала платформа ЦБ по борьбе с отмыванием денег

Банковское сообщество не сразу поддержало идею ЦБ: законопроект о внедрении платформы ЗСК отзывался из Госдумы, но все же был принят, правда, только в конце 2021 года.
РБК
Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) будут делиться банками и одновременно регулятором на три группы — в зависимости от степени риска нарушения антиотмывочных норм.
РБК
Клиенты из «красной» зоны будут серьезно ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в банках, а «зеленых» кредитные организации будут меньше контролировать.
Lenta.ru
Тестирование сервиса началось в декабре прошлого года.
РБК

Подробнее о событии

РБК: российские банки с 1 июля начали оценивать клиентов по принципу светофора
Lenta.ru18:41
В России начинает работать в полном объеме антиотмывочная платформа «Знай своего клиента»
ПРАЙМ17:34
Платформа и содержание: банки начали оценивать клиентов по принципу светофора
Известия17:01
В России заработала платформа ЦБ по борьбе с отмыванием денег
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Президент Индонезии Видодо передал президенту России Путину послание Зеленского

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