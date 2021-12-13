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В Россию в этом году увеличились поставки иностранного крепкого алкоголя

Основатель и президент Simple Group Максим Каширин отмечает рост импорта коньяка, ликера и рома более чем на 30% в деньгах по каждой категории, что связано с продвижением крупных брендов в национальном ритейле.
Коммерсантъ
По словам директора по развитию Ladoga Дмитрия Исаченкова, потребители также стали чаще покупать премиальные виды рома вместо базового, а на фоне общего роста цен на текилу выросли продажи премиального напитка из 100% голубой агавы.
Коммерсантъ
По мнению директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, рост спроса на крепкий иностранный алкоголь связан в том числе с продолжающимися ограничениями на путешествия.
РБК
Специалисты называют несколько причин повышения объема ввозимого импортного алкоголя.
РБК

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В Россию в этом году увеличились поставки иностранного крепкого алкоголя
РБК21:27
Крепкий алкоголь встряхнулся
Коммерсантъ17:44
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