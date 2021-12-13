Основатель и президент Simple Group Максим Каширин отмечает рост импорта коньяка, ликера и рома более чем на 30% в деньгах по каждой категории, что связано с продвижением крупных брендов в национальном ритейле.
По словам директора по развитию Ladoga Дмитрия Исаченкова, потребители также стали чаще покупать премиальные виды рома вместо базового, а на фоне общего роста цен на текилу выросли продажи премиального напитка из 100% голубой агавы.
"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения", - отметил он, подчеркнув, что это решение стало результатом "диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан".