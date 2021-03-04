ВШЭ: Россия впервые за постсоветский период перенесла рецессию лучше мира
Впервые за постсоветский период рецессия в России оказалась мягче, чем в мире в целом, выяснили авторы бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе" от "Центра развития" ВШЭ.В источнике
С чего всё началось
«Впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом, что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен»,— указано в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» (.pdf
).
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Рецессия в России оказалась мягче мировой впервые за постсоветский период — ВШЭ
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ВШЭ: Россия впервые за постсоветский период перенесла кризис лучше мира в целом
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