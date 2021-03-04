Впервые за постсоветский период рецессия в России оказалась мягче, чем в мире в целом, выяснили авторы бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе" от "Центра развития" ВШЭ.

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С чего всё началось «Впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом, что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен»,— указано в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» (. pdf ). Коммерсантъ 4 марта в 15:15