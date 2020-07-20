Общество
РИА НовостиВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
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Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.
Ведомости 08:08
Экономика
Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
В августе Россию ждут не лучшие времена, уверен он.
Evo-rus.com 07:57
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
Политика
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.
РИА Новости 07:57
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 17 июля в 09:36
Политика
Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Футбол
Месси в рекордный 7-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
Vprognoze.ru 04:41
Здоровье
В Пермском крае ужесточили масочный режим из-за коронавируса
Власти Пермского края усилили масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 09:16
Происшествия
В администрации Шурышкарского района на Ямале проходят обыски
Обыски проходят в администрации Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) после возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями чиновниками, ущерб от действий которых составил более 300 млн рублей.
ТАСС 08:39
Общество
В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус
Москва, 20 июля 2020, 14:03 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций и аэропорт «Шереметьево» запустят проект по проведению экспресс-тестов на коронавирус для прибывающих и улетающих пассажиров.
REGNUM 07:03
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
Здоровье
В Минздраве Оренбуржья сообщили об усилении карантинных мер в Первомайском районе
Если вы не перестанете ходить друг к другу в гости, посещать общественные места, в том числе и пляжи, рост заболеваемости не прекратится, — обратилась к жителям Первомайского района вице-губернатор, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
56orb.ru 07:54
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Футбол
«Зенит» попросил перенести финал Кубка России из Екатеринбурга
Руководство «Зенита» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой перенести место проведения финального матча Кубка России.
Metaratings 05:20
Политика
В Кремле оценили ситуацию с выполнением Киевом Минских соглашений
Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:50
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
Футбол
Ещенко грубо ответил на сообщение болельщика «Зенита» в соцсетях
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко повздорил с болельщиком петербургского «Зенита» в соцсетях после матча полуфинала Кубка России по футболу.
RT на русском 07:36
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Глава Госдепа даже перешел к прямым угрозам, потребовав от всех компаний, имеющих или имевших отношение к проекту, "выйти из него" или получить санкции, которые (если руководствоваться американскими стандартами и историческим опытом) будут предполагать уничтожение их американского бизнеса, отключение от долларовой системы, конфискацию имущества и запрет на посещение США для их директоров.
РИА Новости 01:00
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Трамп отметил, чтобы именно эти базы помогли Штатами одержать победу в мировых войнах. Мнения военных по данному вопросу ему не интересны.
Evo-rus.com 08:45
Футбол
Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
Интерфакс-Спорт 08:15
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Армия и оружие
Индия собирается истребителями Rafale укрепить границу с Китаем
Индия закупила шесть воздушных судов, которые пополнят ряды истребителей Rafale, уже состоящие из четырёх аналогичных единиц.
Evo-rus.com 08:35
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области
Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю.
КП - Псков 07:25
Футбол
Уткин ответил Орлову, сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити»
Известный блогер Василий Уткин ответил комментатору Геннадию Орлову, который не согласился с его заявлением о том, что причина успеха «Зенита» — это бюджет.
Нева Спорт 04:40