Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Политика ПАСЕ отказалась наблюдать за выборами в Белоруссии В Парламентской ассамблее Совета Европы заявили, что ее представители не будут наблюдать за выборами президента Белоруссии, назначенными на 9 августа, несмотря на поступившее из Минска приглашение.

Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,6K

Политика Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 1,8K

Происшествия Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства. 174

Политика Путин: Украина забирала из Крыма больше, чем давала Представители бывшего руководства Украины в беседах с президентом РФ Владимиром Путиным признавались, что вынуждены были забирать у Крыма больше ресурсов, чем в него вкладывать ради поддержки других украинских регионов. 3

Политика Макрон отругал Курца за болтовню по телефону на саммите Евросоюза На саммите Евросоюза, на котором обсуждался семилетний бюджет сообщества, премьер-министр Австрии Себастьян Курц отлучился для разговора по телефону, за что подвергся критике со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.

Футбол «Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге Футбольный клуб «Химки» получил финансовую помощь для того, чтобы команда смогла выступить в следующем сезоне РПЛ.

Политика Путин подписал закон об инициативном бюджетировании Президент России Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне.

Политика В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко. 171

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом. 2,5K

Интернет В Google Chrome для Android появилась удобная функция загрузки В упрощённой версии появилась удобная функция загрузки, расширяющая возможности для пользователей смартфонов и планшетов.

Происшествия Шесть человек застряли на сломавшемся аттракционе в Алуште Инцидент произошел на улице Ленина 20 июля. Причиной стало отключение электроэнергии. В этот момент на аттракционе находились шесть человек. 1

Общество Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. 357

Футбол Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо» Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.

Политика Британский доклад о «российском вмешательстве» опубликуют 21 июля Комитет парламента Великобритании по разведке опубликует доклад о "российском вмешательстве" в британскую политику 21 июля в 10.30 (12.30 мск), сообщает РИА "Новости".

Общество Оценены шансы заразиться коронавирусом на пляже Вирусолог оценил вероятность заражения коронавирусом на пляже и призвал россиян «не вести себя беспечно» во время отдыха. 3