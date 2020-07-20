Общество
РИА НовостиВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
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Политика
Помпео заявил о внесении Кадырова в черный список
США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся его в черный список.
Известия 10:47
Футбол
«Зенит» станет номинальным хозяином поля в финале Кубка России
Руководство Российского футбольного союза (РФС) определило номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Матч ТВ 09:36
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент РФ Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края.
Интерфакс 08:02
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Общество
Уральский схимонах Сергий оштрафован по делу о возбуждении ненависти
RT на русском 11:48
Политика
В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 13:07
Происшествия
МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
REGNUM вчера в 12:54
Общество
Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей
Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу.
Коммерсантъ 08:11
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:32
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
Evo-rus.com вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Компанию Гарика Харламова закрыли из-за налогов
Газета.Ru 07:57
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко ждут ребенка.
Рамблер 11:43
Космос
Ученые обнаружили неисчерпаемый источник воды и нефти
Астрофизики обнаружили, что межзвездное органическое вещество по своей природе является неисчерпаемым источником нефтяных компонентов и воды в космосе.
Anews 10:17
Армия и оружие
Пентагон сообщил об испытаниях «супер-пупер» ракеты
Трамп назвал ее «супер-пупер» ракетой.
Моя Москва.онлайн 17 июля в 00:10
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Происшествия
В Саратове напали на следователя управления СК
Как сообщили в ведомстве, в отношении следователя областного управления СК утром 20 июля было совершено "противоправное деяние".
Российская газета 08:56
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Политика
Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 07:03
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для бизнеса и пенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса и пенсионерам с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей.
Известия 10:12
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Шоу-бизнес
Канье Уэст предлагал Ким Кардашьян сделать аборт
Американский рэпер Канье Уэст предлагал своей жене Ким Кардашьян сделать аборт.
Lenta.ru 12:14
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Происшествия
Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа
Самоизоляцию обязаны соблюдать пожилые люди В Тюменской области до 16 августа продлили режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19, говорится в сообщении регионального оперативного штаба.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:09