Общество

РИА НовостиРИА НовостиВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
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Гусейнов Гасан
Филолог
Советский и российский филолог азербайджанского происхождения. Доктор филологических наук, профессор ВШЭ. Автор книг и более ста статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе. Один из авторов «Мифологического словаря» и энциклопедии «Мифы народов мира».
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