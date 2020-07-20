Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

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