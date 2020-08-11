ВШЭ избавляется от оппозиционных преподавателей
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Высшая школа экономики не стала продлевать контракты с некоторыми преподавателями, которые имели прямое или косвенное отношение к оппозиционным организациям и мероприятиям. Речь идет сразу о шести сотрудниках вуза.В источнике
С чего всё началось
ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями
С кем еще не продлили контракт Мартынов не единственный, с кем НИУ ВШЭ не продлила контракт. О планах Вышки не продолжать сотрудничество узнал и преподаватель Школы философии, зампред университетской ячейки профсоюза "Университетская солидарность" Илья Гурьянов.
РБКвчера в 10:40
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СМИ: ВШЭ не продлила контракты с четырьмя оппозиционными преподавателями
Национальная служба новостейвчера в 13:20