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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

ВШЭ избавляется от оппозиционных преподавателей

Высшая школа экономики не стала продлевать контракты с некоторыми преподавателями, которые имели прямое или косвенное отношение к оппозиционным организациям и мероприятиям. Речь идет сразу о шести сотрудниках вуза.В источнике
С чего всё началось
РБК

ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями

С кем еще не продлили контракт Мартынов не единственный, с кем НИУ ВШЭ не продлила контракт. О планах Вышки не продолжать сотрудничество узнал и преподаватель Школы философии, зампред университетской ячейки профсоюза "Университетская солидарность" Илья Гурьянов.
РБКвчера в 10:40
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Руководство Высшей школы экономики решило не продлевать контракты с пятью преподавателями Школы философии

Эхо Москвывчера в 12:05
News.ru

Политический журналист Кирилл Мартынов сообщил об увольнении из ВШЭ

News.ruвчера в 11:58
Новая газета

Руководство ВШЭ решило не продлевать контракт с пятью преподавателями. Среди них — журналист «Новой» Кирилл Мартынов

Новая газетавчера в 10:53
РБК

ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями

РБКвчера в 10:40
Национальная служба новостей

СМИ: ВШЭ не продлила контракты с четырьмя оппозиционными преподавателями

Национальная служба новостейвчера в 13:20
Полит.ру

Редактор отдела политики «Новой газеты» рассказал об увольнении из ВШЭ

Полит.рувчера в 09:15
Дождь

«Объяснили формальными причинами». Редактор отдела политики «Новой газеты» сообщил об увольнении из ВШЭ

Дождьвчера в 08:22

Николич: Иванов был прав, не назначив пенальти в ворота «Локомотива»

Арбитр Сергей Иванов поступил верно, не назначив пенальти в ворота "Локомотива" в игре чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" после падения Ивана Игнатьева в первом тайме, заявил главный тренер москвичей Марко Николич.
РИА Новостивчера в 16:29

Геймплейный ролик Atomic Heart: мемный экран смерти, музыку написал Мик Гордон

Mundfish показала геймплейный трейлер игры, в котором протагонист майор Нечаев по прозвищу П-3 сражается с мини-боссом Плющом под музыку, которую написал Мик Гордон – композитор Doom, Wolfenstein и Need for Speed.
Cyber.sports.ruвчера в 15:38

На западном побережье Камчатки добавили лимиты для промысла горбуши

Добавим, на сегодняшний день уловы горбуши на западном побережье Камчатки составили более 70 тысяч тонн, всего камчатскими предприятиями добыто более 123 тысяч тонн тихоокеанских лососей.
ИА Камчатка9 августа в 19:56
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratings10 августа в 12:20
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