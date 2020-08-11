ВШЭ избавляется от оппозиционных преподавателей

Высшая школа экономики не стала продлевать контракты с некоторыми преподавателями, которые имели прямое или косвенное отношение к оппозиционным организациям и мероприятиям. Речь идет сразу о шести сотрудниках вуза.