«Этот непрезидент идет на преступления, которые не имеют срока давности». Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич — о режиме Лукашенко

В Беларуси уже третий день люди выходят на улицы протестовать против переизбрания Лукашенко — люди не верят в официальные цифры и в то, что действующий президент мог набрать 80%.