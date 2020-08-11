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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

ВШЭ избавляется от оппозиционных преподавателей

Высшая школа экономики не стала продлевать контракты с некоторыми преподавателями, которые имели прямое или косвенное отношение к оппозиционным организациям и мероприятиям. Речь идет сразу о шести сотрудниках вуза.В источнике
С чего всё началось
РБК

ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями

С кем еще не продлили контракт Мартынов не единственный, с кем НИУ ВШЭ не продлила контракт. О планах Вышки не продолжать сотрудничество узнал и преподаватель Школы философии, зампред университетской ячейки профсоюза "Университетская солидарность" Илья Гурьянов.
РБКвчера в 10:40
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

СМИ: ВШЭ не продлила контракты с четырьмя оппозиционными преподавателями

Национальная служба новостейвчера в 13:20
News.ru

Политический журналист Кирилл Мартынов сообщил об увольнении из ВШЭ

News.ruвчера в 11:58
Новая газета

Руководство ВШЭ решило не продлевать контракт с пятью преподавателями. Среди них — журналист «Новой» Кирилл Мартынов

Новая газетавчера в 10:53
РБК

ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями

РБКвчера в 10:40
Эхо Москвы

Руководство Высшей школы экономики решило не продлевать контракты с пятью преподавателями Школы философии

Эхо Москвывчера в 12:05
Полит.ру

Редактор отдела политики «Новой газеты» рассказал об увольнении из ВШЭ

Полит.рувчера в 09:15
Дождь

«Объяснили формальными причинами». Редактор отдела политики «Новой газеты» сообщил об увольнении из ВШЭ

Дождьвчера в 08:22

12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:14
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«Этот непрезидент идет на преступления, которые не имеют срока давности». Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич — о режиме Лукашенко

В Беларуси уже третий день люди выходят на улицы протестовать против переизбрания Лукашенко — люди не верят в официальные цифры и в то, что действующий президент мог набрать 80%.
Дождь17:04
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Названы возможные признаки рака на его ранней стадии

О ранней стадии болезни могут свидетельствовать гиперпигментация кожи, ее желтый оттенок, желтизна белков глаз, сильное покраснение отдельных участков кожи, зуд, а также чрезмерный рост волос на коже.
Evo-rus.com10 августа в 10:14
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«Вулверхэмптон» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч 1/4 финала Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Севилья» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Чемпионатвчера в 06:20