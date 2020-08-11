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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

ВШЭ избавляется от оппозиционных преподавателей

Высшая школа экономики не стала продлевать контракты с некоторыми преподавателями, которые имели прямое или косвенное отношение к оппозиционным организациям и мероприятиям. Речь идет сразу о шести сотрудниках вуза.В источнике
С чего всё началось
РБК

ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями

С кем еще не продлили контракт Мартынов не единственный, с кем НИУ ВШЭ не продлила контракт. О планах Вышки не продолжать сотрудничество узнал и преподаватель Школы философии, зампред университетской ячейки профсоюза "Университетская солидарность" Илья Гурьянов.
РБКвчера в 10:40
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

СМИ: ВШЭ не продлила контракты с четырьмя оппозиционными преподавателями

Национальная служба новостейвчера в 13:20
News.ru

Политический журналист Кирилл Мартынов сообщил об увольнении из ВШЭ

News.ruвчера в 11:58
РБК

ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями

РБКвчера в 10:40
Новая газета

Руководство ВШЭ решило не продлевать контракт с пятью преподавателями. Среди них — журналист «Новой» Кирилл Мартынов

Новая газетавчера в 10:53
Эхо Москвы

Руководство Высшей школы экономики решило не продлевать контракты с пятью преподавателями Школы философии

Эхо Москвывчера в 12:05
Полит.ру

Редактор отдела политики «Новой газеты» рассказал об увольнении из ВШЭ

Полит.рувчера в 09:15
Дождь

«Объяснили формальными причинами». Редактор отдела политики «Новой газеты» сообщил об увольнении из ВШЭ

Дождьвчера в 08:22

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Газета.Ruвчера в 10:37
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов
REGNUMвчера в 10:42
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В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск» 12 августа

Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", пройдут 12 августа в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин.
РИА Новости10 августа в 06:48
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СК возбудил еще семь дел против создателя «Омбудсмена полиции»

Следственный комитет расследует семь новых уголовных дел в отношении создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тюленев во вторник.
Интерфаксвчера в 13:10
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12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:14
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В Мариинке у нескольких артистов балета выявили коронавирус

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев во вторник, 11 августа, заявил, что у нескольких артистов балетной труппы тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.
Известиявчера в 16:52

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости10 августа в 08:41
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Следователю не поверили, что она мошенница

Полковник полиции получила срок за взяточничество Суд признал виновной в получении взятки в особо крупном размере экс-руководителя отдела по преступлениям в сфере экономики главного следственного управления ГУ МВД РФ по Самарской области Веру Рабинович.
Коммерсантъвчера в 14:03
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Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новостивчера в 06:27
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