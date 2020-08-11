ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями
С кем еще не продлили контракт Мартынов не единственный, с кем НИУ ВШЭ не продлила контракт. О планах Вышки не продолжать сотрудничество узнал и преподаватель Школы философии, зампред университетской ячейки профсоюза "Университетская солидарность" Илья Гурьянов.В источнике
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ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями
Высшая школа экономики прекратила сотрудничество с доцентом Школы философии НИУ ВШЭ, редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым. Об этом Мартынов рассказал РБК. По словам Мартынова, о том, что с сентября он не преподает больше в Высшей школе экономики, он узнал во вторник утром.
РБК10:40
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