Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями

С кем еще не продлили контракт Мартынов не единственный, с кем НИУ ВШЭ не продлила контракт. О планах Вышки не продолжать сотрудничество узнал и преподаватель Школы философии, зампред университетской ячейки профсоюза "Университетская солидарность" Илья Гурьянов.В источнике
С чего всё началось
РБК

ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями

Высшая школа экономики прекратила сотрудничество с доцентом Школы философии НИУ ВШЭ, редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым. Об этом Мартынов рассказал РБК. По словам Мартынова, о том, что с сентября он не преподает больше в Высшей школе экономики, он узнал во вторник утром.
РБК10:40
Подробнее о событии
News.ru

Политический журналист Кирилл Мартынов сообщил об увольнении из ВШЭ

News.ru11:58
Лениздат.Ру

ВШЭ прекратила сотрудничество с редактором отдела политики «Новой газеты»

Лениздат.Ру11:38
РБК

ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями

РБК10:40
Новая газета

Руководство ВШЭ решило не продлевать контракт с пятью преподавателями. Среди них — журналист «Новой» Кирилл Мартынов

Новая газета10:53
Эхо Москвы

Руководство Высшей школы экономики решило не продлевать контракты с пятью преподавателями Школы философии

Эхо Москвы12:05
Полит.ру

Редактор отдела политики «Новой газеты» рассказал об увольнении из ВШЭ

Полит.ру09:15
Дождь

«Объяснили формальными причинами». Редактор отдела политики «Новой газеты» сообщил об увольнении из ВШЭ

Дождь08:22

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился на 53%

«По оперативным данным в июле текущего года российские перевозчики обслужили 6,72 млн пассажиров, что составляет минус 52,8% по сравнению с объёмами за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился на 53%
REGNUM11:55
1

Американские космические силы смогут вести наступательные операции

Космические силы США в случае необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве, говорится в доктрине этого нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов.
РИА Новости05:53
2

УЕФА отменил матч предварительного раунда ЛЧ из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч предварительного раунда Лиги чемпионов между косовским клубом «Дрита» и североирландским «Линфилдом» из-за случаев заболевания коронавирусом в одной из команд.
RT на русском12:02

Фонды хотят взимать плату за управление пенсионными резервами

Фонды хотят взимать плату за управление пенсионными резервами Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят получить право взимать постоянную часть вознаграждения (management fee) не только по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), но и по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).
Коммерсантъ18:10
4

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
158

Дзюба вывел «Зенит» вперед в матче первого тура

Санкт-Петербург, 11 августа 2020, 18:31 — REGNUM 31-летний таранный форвард «Зенита» и национальной сборной России Артем Дзюба вывел «сине-бело-голубых» вперед на 22-й минуте матча с «Ротором», замкнув передачу Себастьяна Дриусси.
REGNUM11:31

Задержан сотрудник СБ Украины, передававший гостайну в конфетах

Украинские правоохранители задержали сотрудника Службы безопасности Украины и военного пенсионера, которые передавали секретную информацию в конфетах Roshen, сообщила во вторник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Национальная служба новостей07:51

Россия предложит Швейцарии и Гонконгу изменить соглашения по налогам

Вслед за Кипром, Люксембургом, Мальтой и Нидерландами Россия может обратиться к Швейцарии и Гонконгу с предложением изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Российская газета08:25
3