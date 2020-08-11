ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями

РБК 1

С кем еще не продлили контракт Мартынов не единственный, с кем НИУ ВШЭ не продлила контракт. О планах Вышки не продолжать сотрудничество узнал и преподаватель Школы философии, зампред университетской ячейки профсоюза "Университетская солидарность" Илья Гурьянов.