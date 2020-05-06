Общество

РИА НовостиРИА НовостиВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
Читать в источнике
Комментировать212

Подробнее о событии

Руководство Высшей школы экономики объявило выговор профессору Олегу Матвейчеву

Эхо Москвы02:33

ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»

РБКвчера в 20:56

Администрация ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву за публикации в соцсетях

ТАССвчера в 13:04

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

РИА Новостивчера в 16:09

ВШЭ объявила выговор профессору, призывавшему уничтожать «либеральную сволоту»

Ведомостивчера в 15:27

ВШЭ объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, предлагавшему «уничтожать либералов хирургическим путем»

Дождьвчера в 13:09

Профессор ВШЭ Матвейчев получил выговор за пост в Facebook

Московский Комсомолецвчера в 16:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 03:00, Ашберн
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
329
Общество

В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину

Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
Газета.Ru вчера в 17:56
101
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
38
Общество

Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц

Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в столице продлили на месяц.
Агентство Москва 01:53
18
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
5
Происшествия

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
13
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
2,4K
Общество

В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
REGNUM 02:41
260
Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов

Специалисты составили список самых производительных смартфонов в бюджетной категории за апрель на китайском рынке.
NewInform 02:20
2
Здоровье

В Петербурге заразились коронавирусом 190 медиков — Смольный

Свыше 190 петербургских инфицированных коронавирусом медиков лечатся в Боткинской больнице, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец 6 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
ИА Красная Весна вчера в 21:57
65
Общество

Россиян предупредили об опасности антисептиков

Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
47
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
1K
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
88
Общество

Вице-премьер Крыма извинился за нарушение режима самоизоляции

Заместитель председателя Совмина Крыма Евгений Кабанов извинился за нарушение режима самоизоляции и пообещал заплатить штраф.
РБК вчера в 17:51
54
Шоу-бизнес

Бывший солист MBAND Никита Киоссе прокомментировал распад группы

Никита Киоссе долгое время не комментировал распад группы MBAND, но наконец-то прервал молчание.
Popcake 01:48
Политика

ФРГ передаст России часть оцифрованных архивов о советских пленных

Германия 6 мая передаст России первую часть оцифрованных архивов о почти 0,5 млн советских военнопленных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в ФРГ и Федеральный архив города Кобленц.
RT на русском 05 мая в 22:56
1
Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
300
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
551
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
78
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
484
Общество

Ношение масок в магазинах планируют проверять с помощью камер

Во время поэтапной отмены введённых из-за коронавируса ограничений власти регионов могут потребовать от салонов красоты, парикмахерских и непродовольственных магазинов установки камер с видеоаналитикой, которые бы отслеживали соблюдение требований Роспотребнадзора.
Право.ру 02:12
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3K
Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
2,8K
Космос

В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету

Известия 02:10
Общество

В Подмосковье возобновят строительство

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о возобновлении строительства школ, дошкольных учреждений и инфраструктурных объектов.
Lenta.ru вчера в 15:09
191
Единоборства

Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном

Боец ММА Александр Емельяненко заявил о желании встретиться на ринге с Майком Тайсоном.
Российская газета вчера в 13:52
12
Хоккей

Бурмистров и Да Коста подписали контракты с «Ак Барсом»

Александр Бурмистров возвращается в Казань − нападающий подписал контракт с «Ак Барсом» на один год https://t.co/UOYW89zAYO pic.twitter.com/k9eCmZaEhd — ХК Ак Барс (@hcakbars) May 6, 2020 Стефан Да Коста в прошлом сезоне выступал за ярославский «Локомотив».
LiveResult.Ru вчера в 09:54
Здоровье

Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19

Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
18
Футбол

«Он феноменален». Футболистка «Челси» похвалила Романа Абрамовича

Форвард женской команды лондонского «Челси» Бетани Ингланд оценила действия владельца клуба Романа Абрамовича в условиях пандемии коронавируса, а также высказалась о вопросе зарплат на фоне паузы во всех турнирах в стране.
Чемпионат 02:36
Киберспорт

Virtus.pro встретится с FlyToMoon в плей-офф Epic Prime League

В параллельном матче VP.Prodigy предстоит встреча с Team Spirit. Плей-офф Epic Prime League начнется 15 мая.
Cyber.sports.ru вчера в 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Матвейчев
Российский философ
Российский философ, политолог и политконсультант, политический советник, эксперт СМИ. Кандидат философских наук, профессор Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики». Признан лучшим преподавателем философского факультета 2012 года, согласно опросу студентов. Автор более 100 научных публикаций и 12 монографий. Входит в 30 самых популярных блогеров Живого Журнала по рейтингу самого «ЖЖ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное