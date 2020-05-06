Общество
РИА НовостиВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
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ВШЭ объявила выговор профессору, призывавшему уничтожать «либеральную сволоту»
Ведомостивчера в 15:27
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Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
Общество
В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину
Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
Газета.Ru вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Общество
Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц
Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в столице продлили на месяц.
Агентство Москва 01:53
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Происшествия
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество
В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты
Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
REGNUM 02:41
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов
Специалисты составили список самых производительных смартфонов в бюджетной категории за апрель на китайском рынке.
NewInform 02:20
Здоровье
В Петербурге заразились коронавирусом 190 медиков — Смольный
Свыше 190 петербургских инфицированных коронавирусом медиков лечатся в Боткинской больнице, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец 6 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
ИА Красная Весна вчера в 21:57
Общество
Россиян предупредили об опасности антисептиков
Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Вице-премьер Крыма извинился за нарушение режима самоизоляции
Заместитель председателя Совмина Крыма Евгений Кабанов извинился за нарушение режима самоизоляции и пообещал заплатить штраф.
РБК вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Бывший солист MBAND Никита Киоссе прокомментировал распад группы
Никита Киоссе долгое время не комментировал распад группы MBAND, но наконец-то прервал молчание.
Popcake 01:48
Политика
ФРГ передаст России часть оцифрованных архивов о советских пленных
Германия 6 мая передаст России первую часть оцифрованных архивов о почти 0,5 млн советских военнопленных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в ФРГ и Федеральный архив города Кобленц.
RT на русском 05 мая в 22:56
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
Ношение масок в магазинах планируют проверять с помощью камер
Во время поэтапной отмены введённых из-за коронавируса ограничений власти регионов могут потребовать от салонов красоты, парикмахерских и непродовольственных магазинов установки камер с видеоаналитикой, которые бы отслеживали соблюдение требований Роспотребнадзора.
Право.ру 02:12
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о возобновлении строительства школ, дошкольных учреждений и инфраструктурных объектов.
Lenta.ru вчера в 15:09
Единоборства
Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном
Боец ММА Александр Емельяненко заявил о желании встретиться на ринге с Майком Тайсоном.
Российская газета вчера в 13:52
Хоккей
Бурмистров и Да Коста подписали контракты с «Ак Барсом»
Александр Бурмистров возвращается в Казань − нападающий подписал контракт с «Ак Барсом» на один год https://t.co/UOYW89zAYO pic.twitter.com/k9eCmZaEhd — ХК Ак Барс (@hcakbars) May 6, 2020 Стефан Да Коста в прошлом сезоне выступал за ярославский «Локомотив».
LiveResult.Ru вчера в 09:54
Здоровье
Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
Футбол
«Он феноменален». Футболистка «Челси» похвалила Романа Абрамовича
Форвард женской команды лондонского «Челси» Бетани Ингланд оценила действия владельца клуба Романа Абрамовича в условиях пандемии коронавируса, а также высказалась о вопросе зарплат на фоне паузы во всех турнирах в стране.
Чемпионат 02:36
Киберспорт
Virtus.pro встретится с FlyToMoon в плей-офф Epic Prime League
В параллельном матче VP.Prodigy предстоит встреча с Team Spirit. Плей-офф Epic Prime League начнется 15 мая.
Cyber.sports.ru вчера в 13:59