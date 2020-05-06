Общество

РИА НовостиРИА НовостиВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
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Олег Матвейчев
Российский философ
Российский философ, политолог и политконсультант, политический советник, эксперт СМИ. Кандидат философских наук, профессор Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики». Признан лучшим преподавателем философского факультета 2012 года, согласно опросу студентов. Автор более 100 научных публикаций и 12 монографий. Входит в 30 самых популярных блогеров Живого Журнала по рейтингу самого «ЖЖ».
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