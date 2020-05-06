Общество
РИА НовостиВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
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ВШЭ объявила выговор профессору, призывавшему уничтожать «либеральную сволоту»
Ведомостивчера в 15:27
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Кино
Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
iReactor вчера в 11:20
Здоровье
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:23
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM вчера в 00:52
Армия и оружие
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Lenta.ru вчера в 17:12
Общество
Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус
Итальянские ученые разработали первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус.
Петербургский дневник вчера в 15:03
Культура
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Происшествия
Сын миллиардера Босова прокомментировал смерть отца
Сын миллиардера Дмитрия Босова Антон призвал не торопиться с выводами относительно недавней смерти его отца и дождаться официальной версии следствия.
ФАН вчера в 16:22
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Российская газета вчера в 05:33
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
Онищенко заявил, что коронавирус «уже выдыхается»
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус «уже выдыхается».
RT на русском 01:22
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев
Председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис в интервью CNBC заявил, что падение нефтяных цен "расчетливой попыткой" убить сланцевую индустрию США.
Вести.Ru 00:58
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня 05 мая в 13:55
Политика
Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина
Российская газета вчера в 08:44
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Петржичек назвал абсурдными намерения России вести уголовное преследование чешских политиков за демонтаж памятника.
РБК 00:00
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Культура
Дэниел Рэдклифф прочел главу из «Гарри Поттера»
Актер Дэниел Рэдклифф стал первым чтецом из числа исполнителей главных ролей саги о Гарри Поттере.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:19
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Экономика
Внешнеторговый оборот КНР в январе — апреле упал на 7,5%
Объём внешней торговли Китая в январе — апреле за текущий год сократился на 7,5% — до $1,3 трлн в годовом выражении.
RT на русском 00:16
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Авто
Судно с новыми Nissan почти неделю дрейфовало у берегов США
Грузовой корабль Jupiter Spirit, на котором находились около 2000 автомобилей Nissan и Infiniti, почти неделю дрейфовал у берегов США.
За рулем Кубань 05 мая в 14:42
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК вчера в 08:34
Общество
Вильфанд предупредил о сильной жаре в российских регионах
Температура выше 25 градусов ожидается в День победы на Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:20
Общество
Собянин: Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен
Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен.
Эхо Москвы вчера в 09:28
Политика
Германия передаст России архивы о советских военнопленных
SM News 05 мая в 20:31
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru вчера в 13:54