Общество

РБКРБКВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»

Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».
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ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»

РБК20:56

Администрация ВШЭ объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву

Эхо Москвы20:10

Администрация ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву за публикации в соцсетях

ТАСС13:04

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

РИА Новости16:09

ВШЭ объявила выговор профессору, призывавшему уничтожать «либеральную сволоту»

Ведомости15:27

ВШЭ объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, предлагавшему «уничтожать либералов хирургическим путем»

Дождь13:09

Профессор ВШЭ Матвейчев получил выговор за пост в Facebook

Московский Комсомолец16:36
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
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Общество

Бэнкси изобразил медсестру в виде супергероя

Британский художник Бэнкси изобразил медицинскую сестру в виде супергероя.
Вечерняя Москва 19:55
Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

РБК 16:56
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
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Происшествия

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к 500

REGNUM вчера в 22:48
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
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Здоровье

Врач предупредила о риске заражения коронавирусом из-за антисептиков

Частое мытье рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, что увеличит риски попадания инфекции в организм, считает врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова.
РИА Новости 21:15
Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Общество

Чехия усилит охрану своих дипломатов в России

После протестов россиян, недовольных демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, в Москву будут направлены сотрудники службы безопасности чешского МИДа.
Эхо Москвы 19:09
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
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Происшествия

200 килограммов сушеного минтая задержали сахалинские таможенники

Сахалин.Инфо 19:10
Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru 14:32
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Здоровье

Врач заявила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья.
РИА Новости 19:44
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Шоу-бизнес

Стас Михайлов показал дочек от украинской жены

News.ru 00:29
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости 18:46
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Футбол

AS представила сборную худших игроков в истории «Реала»

Издание AS отобрало 11 худших игроков, которые выступали в мадридском "Реале".
Sport.ru 08:57
Армия и оружие

В США начали производство новых противотанковых ракет

Совместная группа компаний Raytheon - Lockheed Martin начала производство новой модели противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.
ТАСС 19:48
Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
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Общество

Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили

19-летняя автор клипа училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
НДН.инфо 04:42
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Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
26
Общество

В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян

В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
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Общество

17 работников скорой помощи из Находки оказались здоровы

КП - Владивосток 22:00
Общество

Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

Вестник 04:00
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Игры

Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр

NewInform 07:45
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9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Discover24 вчера в 06:46
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Олег Матвейчев
Российский философ
Российский философ, политолог и политконсультант, политический советник, эксперт СМИ. Кандидат философских наук, профессор Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики». Признан лучшим преподавателем философского факультета 2012 года, согласно опросу студентов. Автор более 100 научных публикаций и 12 монографий. Входит в 30 самых популярных блогеров Живого Журнала по рейтингу самого «ЖЖ».
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