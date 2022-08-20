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В Швейцарии цены на электроэнергию вырастут на 30%

В ассоциации электроэнергетических компаний Швейцарии прогнозируют рост цен на электроэнергию для домохозяйств на 30% и более.
REGNUM
По сообщению газеты Tages-Anzeiger, многие энергоснабжающие компании за последние недели приняли решение о новых тарифах на предстоящий год.
РИА Новости
К примеру, для семьи, проживающей в пяти комнатах, расходы на электроэнергию вырастут примерно на 315 швейцарских франков (примерно 330 долларов) в год, пишет газета.
РИА Новости
Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии.
ПРАЙМ

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