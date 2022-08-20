REGNUMВ Швейцарии цены на электроэнергию вырастут на 30%В ассоциации электроэнергетических компаний Швейцарии прогнозируют рост цен на электроэнергию для домохозяйств на 30% и более.REGNUMПо сообщению газеты Tages-Anzeiger, многие энергоснабжающие компании за последние недели приняли решение о новых тарифах на предстоящий год.РИА НовостиК примеру, для семьи, проживающей в пяти комнатах, расходы на электроэнергию вырастут примерно на 315 швейцарских франков (примерно 330 долларов) в год, пишет газета.РИА НовостиРиск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии.ПРАЙМЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMПолитика СегодняФАНПрофильПолитическая ЭкспертизаЭкономика сегодняПодробнее о событииTages-Anzeiger предупредила жителей Швейцарии об увеличении цен на электроэнергиюФАН14:34Tages-Anzeiger: Цены на электричество в Швейцарии вырастут минимум на 30%Российская газета13:06Электроэнергия в Швейцарии может подорожать в следующем году на 30%Политическая Экспертиза13:39Швейцарские компании ожидают роста цен на электроэнергию на 30% в 2023 годуПолитика Сегодня13:33В Швейцарии цены на электроэнергию вырастут на 30%REGNUM13:55СМИ: в Швейцарии цены на электроэнергию вырастут на 30% в 2023 годуПрофиль12:55В Швейцарии ожидают рост цены на электроэнергию для потребителей на 30% в следующем годуПРАЙМ12:36Показать ещёОценить34Поделиться