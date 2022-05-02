"Исследование, проведенное в апреле, указывает на значительное ухудшение потребительского климата. Пессимизм особенно заметен в отношении развития экономической ситуации, а рост цен осложняет финансовое положение домохозяйств", - говорится в сообщении.
Госсекретариат экономики констатировал, что в апреле 2022 года индекс потребительских настроений "упал" до минус 27 пунктов и сейчас "находится на уровне существенно ниже среднего показателя за несколько лет", составляющего минус пять пунктов.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в беседе с ZDF, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства ФРГ посетить бывшую советскую республику.