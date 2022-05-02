"Исследование, проведенное в апреле, указывает на значительное ухудшение потребительского климата. Пессимизм особенно заметен в отношении развития экономической ситуации, а рост цен осложняет финансовое положение домохозяйств", - говорится в сообщении.
Госсекретариат экономики констатировал, что в апреле 2022 года индекс потребительских настроений "упал" до минус 27 пунктов и сейчас "находится на уровне существенно ниже среднего показателя за несколько лет", составляющего минус пять пунктов.
«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве»,— говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.