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В Швейцарии на фоне событий на Украине ухудшился потребительский климат

Швейцария, участвующая в санкциях Запада против России, испытывает на фоне событий на Украине резкое снижение индекса потребительских настроений.
ТАСС
"Исследование, проведенное в апреле, указывает на значительное ухудшение потребительского климата. Пессимизм особенно заметен в отношении развития экономической ситуации, а рост цен осложняет финансовое положение домохозяйств", - говорится в сообщении.
ТАСС
Госсекретариат экономики констатировал, что в апреле 2022 года индекс потребительских настроений "упал" до минус 27 пунктов и сейчас "находится на уровне существенно ниже среднего показателя за несколько лет", составляющего минус пять пунктов.
ТАСС
«Швейцарские домохозяйства выражают пессимизм особенно по поводу развития экономики в ближайшие 12 месяцев», выяснили в SECO.
Экономика сегодня

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