Завод «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде может быть полностью остановлен осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил руководитель предприятия Максим Кузюк.

В сентябре «ВСМПО-Ависма» может остановить работу

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