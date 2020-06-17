Экономика
Коммерсантъ ЕкатеринбургВ сентябре «ВСМПО-Ависма» может остановить работу
Завод «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде может быть полностью остановлен осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил руководитель предприятия Максим Кузюк.
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Российский титановый гигант «ВСМПО-Ависма» может остановить работу
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Крупнейший в мире производитель титана может полностью остановить работу в сентябре
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