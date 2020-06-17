Экономика

Коммерсантъ ЕкатеринбургКоммерсантъ Екатеринбург«ВСМПО-Ависма» может полностью остановить работу осенью

Завод ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» может полностью остановить работу осенью, если компании не удастся получить новые заказы, такое заявление сделал руководитель ПАО Максим Кузюк во время встречи с представителями трудового коллектива, сообщает «Интерфакс».
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«ВСМПО-Ависма» обещают не останавливать

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Экономист рассказал, кто может заменить ВСМПО на мировом рынке

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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

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Директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба рассказал, в каком случае на смартфон необходимо устанавливать антивирусное обеспечение, а когда установка антивируса не имеет смысла.
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Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

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Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
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Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

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В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне

О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК вчера в 22:09
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Российский ЗРК «Верба» станет «таблеткой» от авиации НАТО

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Тульская медсестра в бикини стала моделью

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США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
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Общество

Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса.
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Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Бредом Питтом.
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Телескоп ART-XC впервые сделал «жесткий рентген» неба

«На карте, полученной телескопом ART-XC, обнаружены сотни новых рентгеновских источников, которые раньше никто не видел и не регистрировал в нашей Галактике и за ее пределами», — рассказал один из разработчиков телескопа, начальник научно-конструкторского отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович.
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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В ВОЗ сообщили о рекордном приросте больных за всю пандемию

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена рекордным приростом пациентов с COVID-19 - по словам главы ВОЗ, мир выступает в "новую и опасную фазу" распространения инфекции.
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Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
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В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

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Общество

Вице-президент США отказался произнести фразу «Black Lives Matter»

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В Воронежской области построят завод по производству телевизоров

Воронежская компания "Синоквант" намерена к 2023 году построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" завод жидкокристаллических (ЖК) телевизоров.
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Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него.
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Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

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Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

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