Экономика
Коммерсантъ Екатеринбург«ВСМПО-Ависма» может полностью остановить работу осенью
Завод ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» может полностью остановить работу осенью, если компании не удастся получить новые заказы, такое заявление сделал руководитель ПАО Максим Кузюк во время встречи с представителями трудового коллектива, сообщает «Интерфакс».
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Крупнейший в мире производитель титана может полностью остановить работу в сентябре
Накануне.Ru17 июня в 13:13
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
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В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба рассказал, в каком случае на смартфон необходимо устанавливать антивирусное обеспечение, а когда установка антивируса не имеет смысла.
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Новичок "Спартака" Роман Любимов отметил, что недолго выбирал варианты продолжения карьеры после ухода из магнитогорского "Металлурга" и захотел перейти именно в московский хоккейный клуб после разговора с его главным тренером Олегом Знарком.
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Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
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Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
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РБК вчера в 22:09
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В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19
В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
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Российский ЗРК «Верба» станет «таблеткой» от авиации НАТО
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США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
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Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Бредом Питтом.
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Телескоп ART-XC впервые сделал «жесткий рентген» неба
«На карте, полученной телескопом ART-XC, обнаружены сотни новых рентгеновских источников, которые раньше никто не видел и не регистрировал в нашей Галактике и за ее пределами», — рассказал один из разработчиков телескопа, начальник научно-конструкторского отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович.
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Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
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Общество
В ВОЗ сообщили о рекордном приросте больных за всю пандемию
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена рекордным приростом пациентов с COVID-19 - по словам главы ВОЗ, мир выступает в "новую и опасную фазу" распространения инфекции.
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Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
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Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
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Общество
Вице-президент США отказался произнести фразу «Black Lives Matter»
Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу 6 ABC отказался произносить фразу "Black Lives Matter" и заявил, что все жизни имеют значение.
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Экономика
В Воронежской области построят завод по производству телевизоров
Воронежская компания "Синоквант" намерена к 2023 году построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" завод жидкокристаллических (ЖК) телевизоров.
ТАСС вчера в 07:19
Путешествия
Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги
Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Футбол
«Тамбов» подписал контракт с полузащитником Саламатовым
"Тамбов" заключил контракт с полузащитником Никитой Саламатовым, сообщается на сайте футбольного клуба премьер-лиги.
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Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
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