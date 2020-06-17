Глава предприятия назвал остановку производства крайней мерой. Крупнейший в мире производитель титана "ВСМПО-Ависма" осенью останавливает свою работу. Об этом глава компании Максим Кузюк сообщил на встрече с рабочими.

Здоровье Врач объяснила, как определить рак по запаху Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала в эфире телеканала Роосия-1 о том, что необычный запах человеческого пота может быть признаком нарушения работы внутренних органов или заболеваний. 60

Происшествия В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова. 60

Общество В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 32

Политика Путин поручил держать на особом контроле выплаты медикам отпускных "Прошу правительство, Минздрав страны держать вопросы выплат повышенных отпускных медицинским работникам на постоянном контроле, чтобы здесь не было никаких сбоев, чтобы не допустить даже технических каких-то сбоев", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками. 7

Происшествия Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака» Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС. 66

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 861

Происшествия Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса». 289

Происшествия В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19. 388

Происшествия В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 26

Политика Пашинян не поедет на парад Победы в Москву "С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. 406

Общество В Крыму нашли большие запасы пресной воды Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ). 1,8K

Энергетика Минэнерго РФ спрогнозировало среднюю цену нефти на 2020 год Министерство энергетики прогнозирует, что средняя цена нефти Urals на 2020 год составит $35 за баррель, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака. 2

Экономика Названы регионы, где запланированы аукционы по выкупу квартир ДОМ.РФ назвал еще десять регионов, где в ближайшее время будут объявлены аукционы по выкупу невостребованных квартир у застройщиков.

Общество Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня. 898

Политика Лукашенко: решение не вводить карантин спасло Белоруссию от коллапса Президент Белоруссии заявил, что решение не останавливать экономику и производство во время эпидемии коронавируса было правильным, это позволили спасти страну от экономического коллапса и не загнать Балоруссию в долговую яму.

Общество Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ. 31