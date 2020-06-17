Экономика
Коммерсантъ«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Российский титановый гигант «ВСМПО-Ависма» может остановить работу
Деловой квартал (Екатеринбург)02:30
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Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
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В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
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В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
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Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.
Аргументы недели вчера в 11:21
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В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
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В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.
Вести.Ru 14:02
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Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
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Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Домагой Вида продолжит карьеру в России
Свободная Пресса вчера в 15:54
Общество
Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
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На бирже в Петербурге цена тонны АИ-95 установила рекорд
Санкт-Петербург, 17 июня 2020, 20:40 — REGNUM Цены на бензин АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала июня поднялись на 10%.
REGNUM 13:40
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Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
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Коммерсантъ 15:32
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Илья Авербух забрал сына у Лобачевой из-за ее пристрастия к алкоголю
Фигуристы Илья Авербух и Ирина Лобачева долгое время были примером для многих российских семей, однако после 12 лет брака, пара рассталась.
Слово и Дело 12:19
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За ролик про десантников Ургант высмеял Киркорова
Evo-rus.com 09:26
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По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
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Коронавирус научились диагностировать без тестов
Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом.
Lenta.ru 02:10
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Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
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Армия и оружие
США намерены продать Украине до 16 патрульных катеров за $600 млн
Соединенные Штаты планируют поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующее вооружение и военную технику на общую сумму порядка $600 млн.
ТАСС 14:43
Футбол
В «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию в СМИ о том, что в «Ростове» обнаружили шесть случаев инфицирования коронавирусом, очная встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ оказалась под угрозой.
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Футбол
Манчестер Сити — Арсенал 2:0 (2-й тайм)
Газета.Ru 14:50
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Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Футбол
«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Вальядолидом»
"Сельта" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:30
Политика
Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, сообщает газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.
РИА Новости 16:35