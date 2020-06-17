Экономика
Коммерсантъ«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Крупнейший в мире производитель титана может полностью остановить работу в сентябре
Накануне.Ruвчера в 12:43
Российский титановый гигант «ВСМПО-Ависма» может остановить работу
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 02:30
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
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Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
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В Twitter появилась функция записи голосовых сообщений
В соцсети Twitter с сегодняшнего дня появилась функция записи голосовых сообщений.
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Недавно Анастасия рассказала, что ее супруг Дмитрий в Казани нашел для их семьи жилье. Поэтому вместе с дочерьми она переезжает к нему.
КМВ Новости вчера в 12:55
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Гаттузо оставил Роналду без Кубка. Сарри — не тренер для «Ювентуса»
Сарри безостановочно делал записи в своем блокноте, однако после перерыва "Наполи" стал другим.
Спорт-Экспресс вчера в 18:30
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Газета.Ru 15 июня в 03:01
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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
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Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru вчера в 11:52
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России
Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
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В России может появиться налог для богатых
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что налоги на доходы физических лиц перестанут взиматься с выплат за особые условия труда в период борьбы с коронавирусом.
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Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцести «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
Общество
На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора
В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия.
ТАСС 00:09
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ вчера в 10:07
Игры
Мстители в сборе: Разработчики Marvel’s Avengers представили новый скриншот с Черной Вдовой, Халком и Мисс Марвел
Супергеройский боевик Marvel’s Avengers от издательства Square Enix, созданный совместными усилиями студий Crystal Dynamics и Eidos Montreal, в скором времени обзаведется новым полноценным трейлером.
Srnsk 01:23
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Армия и оружие
Sohu: американский спецназовец не сравнится с российским десантником
Американский спецназовец не может сравниться с российским десантником. Такие выводы сделало китайское издание Sohu.
Политическая Экспертиза 16 июня в 10:17
Политика
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
Дания лишилась возможности помешать завершению строительства Северного потока — 2, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Общество
Власти Татарстана отменили обсервацию для прибывающих из-за границы
Прибывающие из-за границы в Татарстан, начиная с 18 июня, больше не обязаны находится в обсервации, но должны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.
Газета.Ru 01:44
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня вчера в 01:36
Политика
Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за публикации новой книги бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в которой раскрывается «сверхсекретная информация».
Lenta.ru вчера в 22:43
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Футбол
«Химки» останутся в ФНЛ, несмотря на получение лицензии для РПЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» не выступят в следующем сезоне РПЛ, несмотря на получение соответствующей лицензии.
Metaratings вчера в 12:26
Общество
В Госдуме предложили снизить транспортный налог в 2020 году
Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху снизить транспортный налог в 2020 году на 25% из-за вынужденной самоизоляции, на которую пришлось уйти россиянам после введения в регионах режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
Взгляд.ру 01:11
Политика
Нуланд объяснила успешность России на международной арене
«За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейное фото
Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала новое фото с мужем и старшим сыном. Овечкин и Шубская находятся в браке с 2016 года.
Sport.ru вчера в 13:29
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20