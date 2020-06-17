Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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«ВСМПО-Ависма» находится под угрозой остановки к сентябрю

ИА Красная Весна16:41

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Коммерсантъ15:07

Российский титановый гигант «ВСМПО-Ависма» может остановить работу

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В сентябре «ВСМПО-Ависма» может остановить работу

Коммерсантъ Екатеринбург14:08

Крупнейший в мире производитель титана может полностью остановить работу в сентябре

Накануне.Ru12:43

Экономист рассказал, кто может заменить ВСМПО на мировом рынке

URA.Ru13:13

Глава «ВСМПО-Ависма» предупредил об угрозе остановки предприятия осенью

РБК14:30
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«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
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Политика

Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям

Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня.
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Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом

Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
Газета.Ru 19:50
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Правительство отменило очередной пакет актов РСФСР и СССР

Правительство отменило очередной пакет актов РСФСР и СССР Под «регуляторную гильотину» попал новый пакет советских актов — более 450 приказов министерств и госкомитетов РСФСР и СССР отменяются в этом году или уже в 2021-м, следует из опубликованного сегодня постановления правительства.
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При пересечении финской границы задержан беглый осужденный из Ачинска

При пересечении финской границы задержан беглый осужденный из Ачинска.
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Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
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Анна Ковальчук порадовала мужчин платьем с открытой спиной

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В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
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Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors

Калифорнийская марка Rezvani, выпускающая доработанные внедорожники, готовится представить свою новинку Hercules.
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МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами

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Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах

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Стала известна позиция Бута и Ярошенко по обмену на Уилана

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В Госдуме предложили запретить банкам предлагать кредиты по телефону

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить финансово-кредитным организациям использовать телефонный обзвон для продвижения своих кредитных продуктов.
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Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
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