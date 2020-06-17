Экономика
Коммерсантъ«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Российский титановый гигант «ВСМПО-Ависма» может остановить работу
Деловой квартал (Екатеринбург)02:30
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Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета 17:23
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках
Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM 23:18
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Политика
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня.
Известия 11:56
Шоу-бизнес
Канделаки осадила Собчак за комментарий про ее «70 килограммов»
Телеведущая и журналистка Тина Канделаки жестко ответила своей коллеге Ксении Собчак.
Невские Новости 19:04
Политика
Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
Газета.Ru 19:50
Общество
Правительство отменило очередной пакет актов РСФСР и СССР
Правительство отменило очередной пакет актов РСФСР и СССР Под «регуляторную гильотину» попал новый пакет советских актов — более 450 приказов министерств и госкомитетов РСФСР и СССР отменяются в этом году или уже в 2021-м, следует из опубликованного сегодня постановления правительства.
Коммерсантъ 11:46
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Энергетика
Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
Происшествия
При пересечении финской границы задержан беглый осужденный из Ачинска
При пересечении финской границы задержан беглый осужденный из Ачинска.
ИА Запад24 21:25
Общество
Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
REGNUM 08:38
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Общественное телевидение России вчера в 07:06
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук порадовала мужчин платьем с открытой спиной
Поклонники оценили наряд Анна, и сказали, что такая модель платья выгодно подчеркнула все достоинства фигуры актрисы.
Bimru.ru 11:38
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Авто
Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors
Калифорнийская марка Rezvani, выпускающая доработанные внедорожники, готовится представить свою новинку Hercules.
Somanyhorses 14:20
Шоу-бизнес
Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище
Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета 10:17
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили Ту-95МС над Тихим океаном
Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, российские бомбардировщики совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.
Труд 06:54
Политика
МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами
Москва, 17 июня 2020, 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:59
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Технологии
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном.
ПРАЙМ 19:04
Политика
Стала известна позиция Бута и Ярошенко по обмену на Уилана
Осужденные в США российские граждане Виктор Бут и Константин Ярошенко готовы написать прошение о помиловании и обмене на американца Пола Уилана, сообщил их адвокат Алексей Тарасов.
Взгляд.ру 12:02
Здоровье
За сутки коронавирус выявили у 51 жителя Бурятии
Из 51 новых случаев COVID-19: 2 чел. – прибывшие из регионов РФ, 5 чел. – работники с рудника п. Ирокинда, 9 чел. - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Ариг Ус вчера в 21:02
Футбол
Дортмундская «Боруссия» на своем поле проиграла «Майнцу»
Футболисты дортмундской «Боруссии» уступили «Майнцу» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии со счетом 0:2.
Советский спорт 16:23
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета 19:30
Экономика
В Госдуме предложили запретить банкам предлагать кредиты по телефону
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить финансово-кредитным организациям использовать телефонный обзвон для продвижения своих кредитных продуктов.
RT на русском 23:00
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18