Экономика
Коммерсантъ«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Читать в источнике
Оценить81
Подробнее о событии
Показать все источники
Крупнейший в мире производитель титана может полностью остановить работу в сентябре
Накануне.Ru17 июня в 13:13
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Происшествия
СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова
Следственный комитет завершил следственные действия по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкальском крае.
Газета.Ru 12:20
Политика
С выборов снялся ещё один кандидат на пост президента Белоруссии
Четвёртый кандидат на пост президента Белоруссии председатель оппозиционного движения «За Свободу» Юрий Губаревич заявил, что прекращает своё участие в избирательной кампании.
News.ru 11:37
Общество
Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?
Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
REGNUM 12:43
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости 11:23
Общество
В Оренбургской области отменили режим самоизоляции
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отменил режим самоизоляции в регионе, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 13:17
Экономика
Британия снова отказалась автоматически сообщать ФНС о счетах россиян
Симметричный ответ В ответ ФНС симметрично отказалась автоматически передавать данные Великобритании.
РБК 10:34
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Общество
В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 10:20
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
Происшествия
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
Здоровье
ВОЗ заявила о прорыве в лечении Covid-19
Итоги клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса Covid-19 стали научным прорывом, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Татар-информ 17 июня в 01:28
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Космос
На МКС протестируют новый туалет для полетов на Марс
На сайте НАСА появилась информация о том, что Международная космическая станция обзаведется новым туалетом.
Live24 17 июня в 07:15
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине
Ранее генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве "российскому гражданину" Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.).
Ведомости вчера в 11:50
Общество
Фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье
Фитнес-центры смогут вновь начать работу в Подмосковье, говорится в опубликованном в пятницу, 19 июня, постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
Известия 12:48
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Общество
Восточный экономический форум-2020 отменен
В этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 VI Восточный экономический форум не состоится, сообщил организатор мероприятия «Росконгресс».
Коммерсантъ 11:22
Авто
Ford Mustang Mach-E сможет ездить без рук водителя на руле
Компания Ford оснастит свой электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E новейшей системой автономного управления Active Drive Assist (ADA).
Автоновости дня 08:20
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Армия и оружие
МИД России указал на агрессивность космического курса США
Космическая стратегия США подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космосе, считают в российском дипведомстве.
Вести.Ru 12:59
Футбол
Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»
В пятницу, 19-го июня, главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что форвард "горожан" Лерой Сане отказался продлевать трудовое соглашение с клубом.
Sport.ru 11:29
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2
Коммерсантъ 13:02