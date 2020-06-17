Экономика
Коммерсантъ«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Крупнейший в мире производитель титана может полностью остановить работу в сентябре
Накануне.Ru17 июня в 13:13
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Биатлон
Тихонов: Надо гнать поганой метлой все руководство Союза биатлонистов России
За 12 лет, прошедших после ухода Тихонова из СБР в российском биатлоне не сделано ничего, а последние два года руководство все развалило до основания, считает легендарный спортсмен.
МонаВиста вчера в 13:00
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Политика
Немецкий политик нашёл повод отказаться от «Северного потока — 2»
Как писал NEWS.ru, посол РФ в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецкой прокуратуры в причастности российских госструктур к убийству Хангошвили.
News.ru 10:26
Политика
Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике не сможет присутствовать на параде Победы в Москве.
ТАСС 10:26
Политика
Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, приуроченную к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Дилетант 04:55
Политика
Трамп объяснил причину вывода войск из Германии
Сокращение численности американского военного контингента в Германии объясняется большими долгами немецкой стороны перед НАТО, заявил президент США Дональд Трамп 18 июня в интервью газете The Wall Street Journal.
ИА Красная Весна 10:43
Здоровье
Пять жителей Волгоградской области заразились дирофиляриозом
В ведомстве отметили, что каждый год в Волгоградской области это заболевание затрагивает от 1 до 13 человек.
Evo-rus.com 07:20
Энергетика
Нефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
Общество
Игру Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно и навсегда
Российская газета 10:41
Политика
Лавров обосновал идею приоритета Конституции над международным правом
Лавров обратил внимание на то, что мы выполняли и будем выполнять то, что соответствует международному праву.
Вести.Ru 11:22
Спорт
Ролевая стратегия Pathway стала бесплатной в Epic Games Store
3DNews вчера в 13:12
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, переводы через банкомат ‒ единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов.
Ведомости 00:28
Общество
Многодетной семье из Домбаровки вернули детей
Буквально час назад звонил глава Красночабанского сельсовета (к нему относится поселок Тюльпанный, где у семьи дом, купленный на материнский капитал, из-за аварийного состояния которого, собственно, и разгорелся весь сыр-бор - Прим. авт.), просил оценить конкретный фронт работ по ремонту дома.
Orenday.ru 07:24
Политика
Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии
Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:10
Политика
ЕС продлил антироссийские санкции еще на год
Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России еще на год, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Политическая Экспертиза вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора
Говорит Москва 17 июня в 12:16
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Lenta.ru 08:38
Авто
Kia анонсировала новый минивэн Kia Carnival
Предполагается, что Kia Carnival новой генерации будет базироваться на той же "тележке", что лежит в основе вседорожника Sorento последнего поколения, а под капотом минивэна для корейского рынка установят усовершенствованный турбодизель на 2,2 литра и новую бензиновую "турбочетверку" SmartStream объемом 2,5 литра, которая заменит нынешний "атмосферник" V6.
Новые автомобили вчера в 07:13
Здоровье
В Челябинской области умерло больше 100 человек с коронавирусом
В Челябинской области с начала пандемии коронавируса с подтвержденным вирусом скончалось больше 100 человек.
Уральский меридиан вчера в 02:28
Армия и оружие
Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где он присоединился к уже находившемуся там американскому эсминцу Porter, сообщает украинское издание «Думская».
Московский Комсомолец 06:14
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ
Минобороны РФ запустило проект, посвященный ранее неизвестным архивным документам о первых днях Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ вчера в 22:38
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели четырех человек за неделю из-за боев
Четыре человека погибли, один получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
РИА Новости 10:27
Футбол
«Крылья Советов» и «Ахмат» объявили стартовые составы
Sport24.ru 09:34
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Армия и оружие
Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем
«19 июня дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа (ВВО) над нейтральными водами Охотского моря была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России.
RT на русском 03:19