Экономика
Коммерсантъ«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Крупнейший в мире производитель титана может полностью остановить работу в сентябре
Накануне.Ru17 июня в 13:13
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Футбол
Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»
Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру 16:57
Космос
На МКС протестируют новый туалет NASA для полетов на Марс
На МКС протестируют новый туалет, разработанный учеными NASA для полета на Марс. Сведения опубликованы на сайте космического агентства.
Дни24 17 июня в 10:37
Общество
Куйвашев разрешил продавать алкоголь после семи вечера
В пятницу, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решении о снятии ряда ограничений, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 08:47
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн
В Бразилии больше 1 млн человек заразились коронавирусом. Об этом 20 июня сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.
Телеканал RTVI 19:24
Футбол
Аршавин предположил, что Кокорин не хотел играть с «Ростовом»
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
Metaratings 16:20
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Политика
Песков назвал задержание Бабарико внутренним делом Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание кандидата в президенты Белоруссии, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:36
Общество
Минкомсвязь отложила учения по обеспечению устойчивой работы Рунета
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вновь отложило намеченные на субботу, 20 июня, плановые учения по обеспечению устойчивой работы Рунета в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 11:36
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод.
ТАСС 08:58
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости 02:17
Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 17 июня в 22:24
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался делом убитого в Петербурге студента
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что фирма, в которой работал задержанный за убийство студента в Санкт-Петербурге, занималась мошенничеством с оформлением санитарных книжек, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 17:58
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
Общество
Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 16:07
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия вчера в 21:26
Здоровье
Еще один человек умер от коронавируса в Хабаровском крае сегодня
За сутки в крае зарегистрировано 73 новых случаев заболевания, среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда муниципальных районов края.
AmurMedia.ru 17 июня в 05:24
Политика
Президент России опубликовал статью в честь 75-летия Великой Победы
Народные новости 03:16
Футбол
Кике Сетьен: «Я уверен, что „Реал“ не всегда будет побеждать»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал ничейный результат в матче против «Севильи» (0:0) в рамках 30-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 19:04
Авто
Опубликован рейтинг самых надёжных компактных кроссоверов
Немецкие эксперты составили рейтинг самых надёжных компактных кроссоверов.
Ореанда-Новости 06:03
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru 17 июня в 04:07
Политика
Путин раскритиковал работу контрольных управлений после ЧП в Норильске
Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.
Взгляд.ру 08:14
Финансы
Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 18:21
Политика
США объявили о новых санкциях против Сирии в рамках закона «Цезарь»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка вводит новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь».
Моя Москва.онлайн 17 июня в 10:06
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47