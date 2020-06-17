Экономика
Коммерсантъ«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Крупнейший в мире производитель титана может полностью остановить работу в сентябре
Накануне.Ru17 июня в 13:13
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Взрыв произошел в парикмахерской в центре Петербурга
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Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
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Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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«Сочи» разгромил молодежную команду «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ
Футболисты "Сочи" разгромили дома "Ростов", который играл смешанным молодежным составом, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00
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«Спартак» приехал в Тулу на матч с «Арсеналом»
«Спартак» прибыл в Тулу, где проведет первый матч после возобновления Тинькофф РПЛ против местного «Арсенала».
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Lenta.ru 08:57
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В метро Петербурга больше не могут выполнять коронавирусные требования
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Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
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МИД ФРГ пригласил посла России для разъяснения ему германской позиции по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года.
Rambler News Service вчера в 08:16
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Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы
Не обойдутся без взысканий и те, кто выполняет переводы онлайн. Они делаются бесплатно только при сумме до 50 тысяч рублей в месяц.
СеверИнформ 07:04
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У терпевшего 18 часов любителя выпить лопнул мочевой пузырь
Не посещавший туалет в течение 18 часов житель китайской провинции Чжэцзян попал в больницу с разрывом мочевого пузыря, сообщает портал Unilad.
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Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
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Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью.
RT на русском 16 июня в 12:36
Политика
Бабарико предложил референдум по изменению конституции Белоруссии
В четверг был задержан Бабарико и помещен в СИЗО КГБ.
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Экономика
Госдолг Великобритании впервые за 60 лет превысил размер ВВП
За прошлый месяц объем госдолга страны вырос до 2 трлн. фунтов. Теперь уровень задолженность Великобритании превышает размеры ВВП.
ГЛАС.RU 05:55
Армия и оружие
«Прометей» и «Нудоль» станут основой контргиперзвуковых комплексов РФ
Армия Российской Федерации готовится принять на вооружение новые комплексы воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые послужат базой для отечественной системы защиты от гиперзвуковых ракет.
ИнфоСМИ вчера в 08:59
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Энергетика
Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи
Падение добычи В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию, — помогла сланцевая нефть.
РИА Новости вчера в 01:00
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ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29