Экономика
Коммерсантъ«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Крупнейший в мире производитель титана может полностью остановить работу в сентябре
Накануне.Ru17 июня в 13:13
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 14:59, Ашберн
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
Космос
Телескоп ART-XC впервые сделал «жесткий рентген» неба
«На карте, полученной телескопом ART-XC, обнаружены сотни новых рентгеновских источников, которые раньше никто не видел и не регистрировал в нашей Галактике и за ее пределами», — рассказал один из разработчиков телескопа, начальник научно-конструкторского отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович.
Телеканал 360° вчера в 11:17
Интернет
Мобильные операторы начали возвращать Telegram в безлимитные тарифы
Российские мобильные операторы начали включать Telegram в тарифы, позволяющие абонентам без ограничений пользоваться мессенджерами.
News.ru 14:39
Кино
В сети появились первые кадры 3D-мультфильма студии Хаяо Миядзаки
Японский телеканал NKH опубликовал кадры полнометражного аниме, который станет первым подобным проектом для студии Хаяо Миядзаки Ghibli.
RuNews24.ru 08:22
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости 11:23
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости 02:38
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых.
RT на русском 12:35
Армия и оружие
МИД России обвиняет США в выборе «агрессивного курса» в космосе
Американская "Оборонная космическая стратегия" подтверждает "агрессивную направленность" курса США в космической сфере, говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 12:32
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Общество
В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
Общество
Собянин призвал сохранить «удаленку» в Москве
Московским компаниям следует по возможности сохранить удаленный режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 14:31
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Хоккей
Бэйлен: у Гатиятулина есть система, которая работает с «Трактором»
Защитник «Трактора» Ник Бэйлен поделился мнением о назначении Анвара Гатиятулина главным тренером челябинского клуба.
Чемпионат 10:56
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
Наука
В Антарктиде нашли яйцо доисторического морского ящера
Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
Evo-rus.com вчера в 11:00
Общество
В Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан
Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет.
REGNUM 14:07
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 09:37
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS
По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com 02:04
Футбол
Неймар проиграл суд «Барселоне» и должен будет заплатить клубу
Как сообщает источник, суд отклонил требование 28-летнего бразильца выплатить ему 22 миллиона евро в качестве бонуса, который, по мнению стороны игрока, не был выплачен.
Спорт-Экспресс 07:46
Футбол
«Спартак» приехал в Тулу на матч с «Арсеналом»
«Спартак» прибыл в Тулу, где проведет первый матч после возобновления Тинькофф РПЛ против местного «Арсенала».
Матч ТВ 14:31
Армия и оружие
«Прометей» и «Нудоль» станут основой контргиперзвуковых комплексов РФ
Армия Российской Федерации готовится принять на вооружение новые комплексы воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые послужат базой для отечественной системы защиты от гиперзвуковых ракет.
ИнфоСМИ вчера в 08:59
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru 08:38
Футбол
Сегодня «Севилья» встретится с «Барселоной»
Обе команды входят в лидирующую тройку Ла Лиги: «Севилья» находится на третьем месте с 51 очком, а «Барселона» первая с 64 очками.
ГЛАС.RU вчера в 23:58
Здоровье
Врач рассказала, когда боль в груди говорит о раке
РИА Новости 13:23