Экономика
Коммерсантъ«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Крупнейший в мире производитель титана может полностью остановить работу в сентябре
Накануне.Ruвчера в 12:43
Российский титановый гигант «ВСМПО-Ависма» может остановить работу
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 02:30
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