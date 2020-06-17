Экономика
Коммерсантъ«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Глава «ВСМПО-АВИСМА» заявил об остановке производства из-за отсутствия заказов
ТагилСити.рувчера в 14:04
Крупнейший в мире производитель титана может полностью остановить работу в сентябре
Накануне.Ruвчера в 12:43
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Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Evo-rus.com 16 июня в 06:01
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Происшествия
В Челябинской области подтвердили 172 новых случая COVID-19
Челябинск, 18 июня 2020, 09:54 — REGNUM В Челябинской области за 17 июня подтверждено 172 новых случая COVID-19.
REGNUM 02:54
Происшествия
В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек
В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
Общество
119 новых заражений коронавирусом выявили в Саратовской области
На 18 июня в Саратовской области у 5101 человек подтвержден COVID-19. Выздоровели 2396 человек, в том числе 79 за сутки.
Kursk.com 03:24
Шоу-бизнес
Актер из «Бригады» призвал «отстать» от Ефремова
Актер Павел Майков, известный по ролям в сериалах "Бригада" и "Солдаты", прокомментировал в эфире НСН смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, призвав оставить артиста в покое.
РИА Новости вчера в 17:57
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе
Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings 16 июня в 10:39
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
Экономика
Доходы бюджетов регионов Поволжья упали на 100 млрд рублей
По итогам пяти месяцев текущего года на фоне пандемии доходы консолидированных бюджетов регионов Поволжья сократились на 16% или на 100 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подчеркнул полпред.
REGNUM вчера в 13:30
Общество
В Крыму за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
"За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 03:20
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
В США готовится к публикации книга бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме".
Российская газета вчера в 18:58
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Технологии
Роскачество предупредило об уязвимости умного дома для кибератак
Специалисты Роскачества предупредили о возможной уязвимости большинства устройств умного дома для кибератак со стороны хакеров.
Деловое.ТВ вчера в 09:08
Кино
Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы в новом фильме
Американская киноактриса Кристен Стюарт, знакомая зрителю по главной роли в кинозале «Сумерки», исполнит роль принцессы Дианы в новом фильме «Спенсер».
Mockva.ru вчера в 19:59
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия вчера в 11:02
Авто
Официальный дилер Volkswagen в Красноярске продаёт автомобили по обновлённым условиям госпрограмм
С 1 июня Минпромторг внес изменения в госпрограммы на покупку автомобилей, а также добавил две новые программы — «Медицинский работник» и Trade-in.
Newslab.ru 00:44
Финансы
От Банка России ожидают резкого снижения ключевой ставки
На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.
АБН вчера в 02:40
Здоровье
Еще 72 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
Скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом: 22 человека скончались от COVID-19 и от осложнений инфекции, 17 – по иным причинам смерти, 2 случая — на экспертизе.
Kursk.com 15 июня в 03:55
Экономика
Сбербанк заявил о снижении первого взноса по льготной ипотеке
Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
РБК 16 июня в 07:13
Общество
В Югре умерла врач, лечившая коронавирусных больных
Врач ковидного госпиталя в Нижневартовске два месяца не покидала рабочее место.В Югре скончался врач, которая занималась лечением пациентов с COVID-19.
Вестник 03:00
Политика
Китай выразил США возмущение за санкции из-за уйгуров
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня американский президент Дональд Трамп подписал закон, вводящий санкции против Китая за его политику в отношении уйгуров и других групп мусульман.
REGNUM 00:00
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
Авто
Volkswagen ID.4 и Arteon-универсал рассекретили в Сети
В Сети рассекретили внешность серийных версий кроссоверов Volkswagen ID.4 X и ID.4 Crozz, а также лифтбека и универсала Volkswagen CC в версии R-Line.
Letnews.ru 01:56
Экономика
Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан
Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
Газета.Ru 02:58
Космос
В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций
МИР 24 16 июня в 02:13