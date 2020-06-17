Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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«ВСМПО-Ависма» не будет принимать на завод новых сотрудников

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Глава «ВСМПО-Ависма» предупредил об угрозе остановки предприятия осенью

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В Югре умерла врач, лечившая коронавирусных больных

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