Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.

Общество Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. 31

Общество Школьники не смогут пересдать ЕГЭ в 2020 году Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что школьники не смогут воспользоваться правом на пересдачу ЕГЭ для улучшения результата в 2020 году.

Происшествия Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо». 597

Политика Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью репортаж журналиста телеканала «Дождь» Антона Баева о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за которого к редакции накануне ночью приехала полиция, и напомнил об ответственности за распространение ложной информации. 4

Общество В России предложили снизить транспортный налог на 25% Москва, 18 июня 2020, 09:27 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе Минтранса Евгению Дитриху обсудить возможность снижения транспортного налога в 2020 году. 79

Общество В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий. 172

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 251

Политика Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях Все заявления представителей Украины, что минские соглашения по Донбассу не являются обязательными - от лукавого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 1

Политика Вучич попросил Россию о защите православной церкви на Балканах Президент Сербии Александар Вучич заявил, что попросил Россию о защите православной церкви на Балканах.

Политика Володин рассказал о России после Путина Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина. 111

Спорт В Steam стартовал летний фестиваль игр На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск. 3

Общество Вымышленного депутата Наливкина арестовали в Уссурийске Вымышленного депутата Виталия Наливкина арестовали в Уссурийске.

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 76

Общество Попова оценила вероятность второй волны коронавируса осенью Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью в России может начаться вторая волна эпидемии коронавируса, отметив при этом, что страна готовится, в том числе, и к такому сценарию. 2