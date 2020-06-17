Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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ИА Красная Веснавчера в 16:41

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Коммерсантъ Екатеринбург03:11

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Российский титановый гигант «ВСМПО-Ависма» может остановить работу

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REGNUM 02:27
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Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
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Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях

Все заявления представителей Украины, что минские соглашения по Донбассу не являются обязательными - от лукавого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате

«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
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Еще 231 человек заразился коронавирусом в Свердловской области

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Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
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