Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 1,2K

Киберспорт Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020 На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment. 1

Авто Стартовали продажи нового Renault Kaptur С 15 июня в России стартовали продажи нового Renault Kaptur. 18

Армия и оружие Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада. 2

Игры Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен Компания CD Projekt RED приняла решение перенести релиз грядущей игры Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября. 42

Технологии В России создали технологию для полного отказа от бумажных чеков Российский банк Тинькофф создал технологию для полного отказа от бумажных чеков. Она обеспечит переход на электронные чеки.

Экономика Пассажиров поддержат на плаву В Минтрансе уточняют, что «перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении уже вошли в перечень».

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 788

Общество Все выданные в 2020 году аттестаты признали действительными «Установить, что аттестаты об основном общем и среднем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании в 2020 году, утверждёнными настоящим приказом, и выданные в 2020 году, являются действительными», – говорится в документе. 2

Политика ЕС продлил санкции против Крыма Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году. 460

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,9K

Финансы Банки Европы потратят $1,5 трлн на дешевые кредиты для компаний Предложение Евроцентробанка о формировании пакета ультрадешевых трехлетних займах было принято 742 банками на общую сумму 1,31 трлн евро ($1,5 трлн) 18 июня, сообщает Bloomberg.

Общество Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы". 2,3K

Политика El Mundo (Испания): российская оппозиция просит продать мумию Ленина, чтобы покрыть потери от коронавируса (El Mundo) Идея продать самого известного «жильца» Красной площади возникла у политика после того, как французский предприниматель Стефан Дитенген предложил продать известную картину «Мона Лиза» за 50 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потери от коронавируса во Франции.

Происшествия Мужчина упал с крыши дома в Луговом и разбился Мертвого мужчину нашли сегодня, 19 июня, на улице в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска).